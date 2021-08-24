Из-за огромной толпы станцию метро "Площадь Льва Толстого" – закрыли на вход. Об этом сообщает корреспондент 24 канала.

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В то же время в Киевской городской госадминистрации отметили, что станция "Театральная" тоже работает только на выход пассажиров.

Станция "Майдан Независимости" не работает на вход и выход, на станции "Крещатик" закрыт выход к улице Институтская,

– добавили в КГГА.

Обратите внимание! Особый режим работы станций метро применяется в связи с проведением мероприятий ко Дню Независимости в центре столицы.

В Киеве закрыли станцию метро: смотрите видео

В Киеве на вход закрыли станцию метро: смотрите видео