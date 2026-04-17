Об этом Киевская городская прокуратура сообщила в комментарии "Украинской правде".

Что известно о решении суда?

Оболонский районный суд Киева признал экс-депутата Киевсовета Ярину Арьеву виновной в ДТП, в результате которого женщина-пешеход получила тяжелые травмы.

Прокуратура настаивала, что на момент аварии водитель находилась в состоянии наркотического опьянения. Позицию обосновывали заключением врача-нарколога после ДТП и результатами токсикологической экспертизы. Они подтверждали наличие в организме метаболитов каннабиса.

Сторона обвинения просила суд назначить Арьевой наказание – 6 лет и 6 месяцев заключения, а также запрет управлять транспортными средствами на 8 лет.

Однако суд переквалифицировал действия обвиняемой со статьи о нарушении ПДД в состоянии наркотического опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УКУ) на нарушение без состояния такого опьянения (ч. 2 ст. 286 УКУ).

В итоге обвиняемой назначили 5 лет заключения с запретом управления на 3 года. Однако освободили для отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

В прокуратуре отмечают: не соглашаясь с таким решением суда, прокуратура будет обжаловать его в апелляционном порядке,

– говорится в материале.

Адвокат Арьевой настаивает, что состояние наркотического опьянения опровергли показания свидетелей, в частности патрульных, и результаты дополнительных исследований.

Что предшествовало?