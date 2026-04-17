Об этом Киевская городская прокуратура сообщила в комментарии "Украинской правде".
Что известно о решении суда?
Оболонский районный суд Киева признал экс-депутата Киевсовета Ярину Арьеву виновной в ДТП, в результате которого женщина-пешеход получила тяжелые травмы.
Прокуратура настаивала, что на момент аварии водитель находилась в состоянии наркотического опьянения. Позицию обосновывали заключением врача-нарколога после ДТП и результатами токсикологической экспертизы. Они подтверждали наличие в организме метаболитов каннабиса.
Сторона обвинения просила суд назначить Арьевой наказание – 6 лет и 6 месяцев заключения, а также запрет управлять транспортными средствами на 8 лет.
Однако суд переквалифицировал действия обвиняемой со статьи о нарушении ПДД в состоянии наркотического опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УКУ) на нарушение без состояния такого опьянения (ч. 2 ст. 286 УКУ).
В итоге обвиняемой назначили 5 лет заключения с запретом управления на 3 года. Однако освободили для отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.
В прокуратуре отмечают: не соглашаясь с таким решением суда, прокуратура будет обжаловать его в апелляционном порядке,
– говорится в материале.
Адвокат Арьевой настаивает, что состояние наркотического опьянения опровергли показания свидетелей, в частности патрульных, и результаты дополнительных исследований.
Что предшествовало?
Во время блэкаута в ноябре 2022 года тогда еще депутат Киевского горсовета Ярина Арьева совершила ДТП. По данным следствия, она управляла Volkswagen Polo, когда сбила женщину возле нерегулируемого пешеходного перехода.
Через несколько месяцев прокуратура сообщила Арьевой о подозрении в совершении ДТП с тяжелыми последствиями под действием наркотиков. Однако депутат уверяла, что не употребляла их, и заявила о дискредитации.
Впоследствии Арьева сложила мандат. По ее словам, она держала контакт с потерпевшей, с которой подписали договор о полном возмещении.