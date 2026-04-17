Про це Київська міська прокуратура повідомила в коментарі "Українській правді".

Дивіться також Мікроавтобус з українцями перекинувся у Польщі: що кажуть у МЗС

Що відомо про рішення суду?

Оболонський районний суд Києва визнав ексдепутатку Київради Ярину Ар'єву винною ДТП, внаслідок якого жінка-пішохід отримала тяжкі травми.

Прокуратура наполягала, що на момент аварії водійка перебувала у стані наркотичного сп'яніння. Позицію обґрунтовували висновком лікаря-нарколога після ДТП та результатами токсикологічної експертизи. Вони підтверджували наявність в організмі метаболітів канабісу.

Сторона обвинувачення просила суд призначити Ар'євій покарання – 6 років та 6 місяців ув'язнення, а також заборону керувати транспортними засобами на 8 років.

Однак суд перекваліфікував дії обвинуваченої зі статті про порушення ПДР у стані наркотичного сп'яніння (ч. 2 ст. 286-1 ККУ) на порушення без стану такого сп'яніння (ч. 2 ст. 286 ККУ).

У підсумку обвинуваченій призначили 5 років ув'язнення з забороною керування на 3 роки. Проте звільнили для відбування покарання з випробувальним терміном на 3 роки.

У прокуратурі наголошують: не погоджуючись з таким рішенням суду, прокуратура оскаржуватиме його в апеляційному порядку,

– йдеться в матеріалі.

Адвокат Ар'євої наполягає, що стан наркотичного сп'яніння спростували покази свідків, зокрема патрульних, та результати додаткових досліджень.

Що передувало?