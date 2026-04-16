Об этом пишет RMF24.
Что известно о ДТП?
Авария произошла после 17:00 на автостраде А4 на дороге в направлении Жешува.
По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса Mercedes съехал с дороги и врезался в защитный барьер, после чего транспортное средство перевернулось.
В автобусе находились шестеро граждан Украины – 5 взрослых и один 9-летний ребенок.
Двух человек доставили в больницу, а именно водителя и одного из пассажиров. Сейчас их уже выписали.
Тест показал, что водитель был трезв.
Полиция будет расследовать, почему произошла авария.
Авария с украинцами / Фото Государственной пожарной службы Польши
