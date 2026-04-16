Об этом пишет RMF24.

Смотрите также На Киевщине авто сбило 13-летнюю девочку: она в коме

Что известно о ДТП?

Авария произошла после 17:00 на автостраде А4 на дороге в направлении Жешува.

По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса Mercedes съехал с дороги и врезался в защитный барьер, после чего транспортное средство перевернулось.

В автобусе находились шестеро граждан Украины – 5 взрослых и один 9-летний ребенок.

Двух человек доставили в больницу, а именно водителя и одного из пассажиров. Сейчас их уже выписали.

Тест показал, что водитель был трезв.

Полиция будет расследовать, почему произошла авария.

Авария с украинцами / Фото Государственной пожарной службы Польши

