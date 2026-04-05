Об этом пишет CNN со ссылкой на правоохранительные органы и местные власти.
Что известно об аварии на параде в США?
Инцидент произошел в городе Нью-Иберия, штата Луизиана. По данным местной полиции, за рулем находился 57-летний мужчина из Жанеретты, который имел признаки алкогольного опьянения.
Его задержали и предъявили ряд обвинений, в частности управление транспортом в нетрезвом состоянии, 18 эпизодов причинения тяжких травм по небрежности, опасное вождение, а также хранение открытой емкости с алкоголем в машине.
Служба Acadian Ambulance сообщила, что госпитализировала 13 человек, двух из них доставили в больницу вертолетами.
Предварительные результаты расследования свидетельствуют, что наезд, вероятно, не был преднамеренным. В то же время свидетели описывают, что водитель сначала медленно подъезжал к колонне, газовал двигатель, а потом внезапно поехал вперед и врезался в людей.
Место аварии в Нью Иберии, США / Фото AP
По их словам, удару подверглись также гольф-карты, из которых пассажиры просто-таки вылетели.
Фестиваль лаосского Нового года, который традиционно длится три дня и включает парады, музыку и праздничные мероприятия, частично отменили. Организаторы отменили вечерние концерты и продажу алкоголя, перенаправив все службы безопасности на место инцидента, и выразили поддержку родным пострадавших.
Дальнейшая программа будет зависеть от ситуации, в частности от наличия охраны. Губернатор Луизианы Джефф Лэндри и другие чиновники выразили поддержку пострадавшим и поблагодарили экстренные службы.
