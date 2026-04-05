Про таке пише CNN з посиланням на правоохоронні органи й місцеву владу.

До теми У Нью-Йорку посеред білого дня застрелили 7-місячне немовля

Що відомо про аварію на параді в США?

Інцидент стався в місті Нью-Іберія, штату Луїзіана. За даними місцевої поліції, за кермом перебував 57-річний чоловік із Жанеретти, який мав ознаки алкогольного сп'яніння.

Його затримали та висунули низку обвинувачень, зокрема керування транспортом у нетверезому стані, 18 епізодів спричинення тяжких травм через недбалість, небезпечне водіння, а також зберігання відкритої ємності з алкоголем у машині.

Служба Acadian Ambulance повідомила, що госпіталізувала 13 осіб, двох із них доправили до лікарні гелікоптерами.

Попередні результати розслідування свідчать, що наїзд, ймовірно, не був навмисним. Водночас свідки описують, що водій спершу повільно під'їжджав до колони, газував двигун, а потім раптово поїхав уперед і врізався в людей.



Місце аварії у Нью Іберії, США / Фото AP

За їхніми словами, удару зазнали також гольф-карти, з яких пасажири просто-таки вилетіли.

Фестиваль лаоського Нового року, який традиційно триває три дні та включає паради, музику і святкові заходи, частково скасували. Організатори відмінили вечірні концерти та продаж алкоголю, перенаправивши всі служби безпеки на місце інциденту, й висловили підтримку рідним постраждалих.

Подальша програма залежатиме від ситуації, зокрема від наявності охорони. Губернатор Луїзіани Джефф Лендрі та інші посадовці висловили підтримку постраждалим і подякували екстреним службам.

Останні новини про ДТП у США