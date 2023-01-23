В Ірпені чоловік облив бензином жінку та підпалив її

В Ірпені, що на Київщині, сталася НП. Так, 22 січня чоловік облив жінку бензином та підпалив її.

На щастя, потерпіла вижила. Її вже госпіталізували у лікарню.

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В Ірпені чоловік підпалив жінку

Як стало відомо, в Ірпені по вулиці Троїцька у приватному житловому будинку співмешканець облив жінку бензином та підпалив її. На місце події оперативно виїхали рятувальники, але пожежі не виявили.

Рятувальники надали допомогу 66-річній постраждалій та перенесли її до карети швидкої допомоги.

Жінку направили до Київської клінічної лікарні №2. Причина події з’ясовується,

– зазначили у ДСНС.

Рятувальники допомогли постраждалій жінці / фото ДСНС України

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