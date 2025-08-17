Зеленский высказался относительно гарантий безопасности для Украины. Об этом он сказал по итогам совещания Коалиции желающих.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на пост Зеленского.

Смотрите также Зеленский ответил, не боится ли повторения февральского скандала в Белом доме

Как реагирует Зеленский на то, что США будут участвовать в гарантиях безопасности

Стив Уиткофф 17 августа заявил, что США и Россия договорились о "надежных гарантиях безопасности" для Украины. Вероятно, именно это заявление американской стороны комментировал Зеленский.

Это историческое решение, что Соединенные Штаты готовы принять участие в гарантиях безопасности для Украины. Гарантии безопасности по результатам нашей совместной работы должны быть действительно очень практичными и давать защиту на земле, в небе и на море, а также должны разрабатываться с участием Европы,

– сообщил президент.

Он добавил: Украина и Европа продолжают координацию общих позиций.

"Четкая поддержка независимости и суверенитета Украины. Все соглашаются, что границы государств не должны меняться силой. Все поддерживают, что ключевые вопросы должны решаться с участием Украины в трехстороннем формате: Украина, США, российский руководитель", – написал гарант.

Ранее в этот день Зеленский подчеркнул: следует ждать гарантии безопасности от Америки, потому что россиянам нельзя верить. То, что Москва говорит о гарантиях безопасности, – скорее "сигналы российской стороны о том, что они не будут нас дальше оккупировать".

Также говорилось о том, что Зеленский и Трамп 18 августа в Вашингтоне обсудят, что именно войдет в эти гарантии безопасности. Украинский президент уверен, что должна быть сильная армия, но еще не ясно, что предлагает Запад.

Интересно, что Трамп 17 августа заявил: достиг большого прогресса с Россией. А потом репостнул сообщение, в котором говорилось: "Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе чем дольше будет длиться война, тем больше она будет терять земель".