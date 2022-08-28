К войне были готовы, хоть и не верили в нее, – история Александра об эвакуации из Харькова

В небольшом городке Копычинцы на Тернопольщине нашли приют около тысячи людей, которые спасались от войны. Среди них – Александр Шакланов с женой и двумя сыновьями из Харькова. оккупанты уничтожили Попасную, где родился и вырос мужчина. После начала полномасштабного вторжения семья Александра неделю прожила в подвале под звуки взрывов. После одного из обстрелов они решили уехать.

В рамках проекта СВОИ 24 канал рассказывает историю Александра. Мужчина мечтает вернуться домой в Харьков, но заглушает грусть волонтерством в Гуманитарном штабе Копычинцев и помощью другим пострадавшим от войны украинцам.

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Александр ждет в одном из образовательных заведений Копычинцев. Теперь здесь Гуманитарный штаб. Мужчина ведет в комнату, где сидит руководство. Скромно говорит, что он помогает всем этим замечательным людям. Кроме Александра, здесь работают и другие спасшиеся от войны украинцы. Их называют коротко – ВПЛ.

"Если брать общину в Копычинцах, то ВПЛ больше тысячи. Было примерно 1 400. Но киевляне, сумчане поехали домой", – говорит руководитель и основатель штаба Арсен.

"Хотя он и местный, но тоже ВПЛ", – отметил Александр.

"Ну, я здесь родился, но жил в Ирпене", – говорит Арсен.



Копычинцы / Фото 24 канала

Мы с Александром идем по коридору в одну из комнат, где когда-то учились дети. На стенах яркие картинки. В классе множество коробок и свертков. Александр говорит, что сейчас здесь так везде. Он находит два свободных стула.

Чемоданы были собраны, авто – заправлено: семья готовилась к нападению

Расскажите о себе – откуда вы, чем занимались до полномасштабной войны?

Вообще-то я сам из Луганской области. Родился и рос в городе Попасная. Затем учился в Рубежном. Война для меня, родных, родителей началась еще в 2014 году. Однако примерно в 2012 году я переехал в Харьков. Моей последней работой было строительство солнечных электростанций. По образованию я техник-электрик, поэтому, можно сказать, работал по специальности. Еще был активистом – боролся с поборами в сфере бразования.

Как вы ощущали эту войну с 2014 года? Или как-то все это у вас внутри притихло, забылось?

Знаете, да, притихло. Где-то за 3 года до масштабной войны в Попасной было полное затишье. Ракеты не падали, и все пошло своим чередом. Люди жили дальше.

Даже волонтеры и благотворительные фонды из Швейцарии и Нидерландов помогали восстанавливать город. Хотя прошлое уже точно не вернуть, с началом войны в городе не стало железнодорожной развязки для пяти направлений. Однако люди жили, радовались. Даже если взять семью моего брата из Попасной, то он работал, и с доходами становилось все лучше.

В этом году вы готовились к войне? Чувствовали, что она близко?

Мы были готовы, наша семья. И компания, где я работал, тоже готовилась уже за месяц до. Чемоданы были собраны. Автомобиль был заправлен. Каждый раз, даже когда немного поездил, заправлял снова. Готовились, хоть не верили в это. Семье не говорили, но сами молча собирались. Дети думали, что мы поедем на какой-то отдых. У меня двое сыновей. Им девять и шесть лет.

Уже об этом забыл, а жена напомнила, что 24 февраля я первый разбудил ее и сказал, что началась война. Услышал взрывы и сирену. Мы сразу побежали искать хлеб. Дома были какие-то продукты, но запасы не слишком большие. У предприятия, где я работаю, был готов подвал. Конечно, там неудобно, сырость, как и во всех подвалах. Мы там продержались неделю. А потом услышали, что над предприятием что-то летит и через 5 секунд падает.

Неделя жизни в подвале – паниковали больше не дети, а взрослые

Какой была эта неделя в подвале? Как вели себя и реагировали дети?

Мы детям, конечно, говорили о ракетах и войне, но удавалось их отвлекать благодаря мультикам и планшетам. Взрослый сын понимал, что война, но мы старались не показывать ему всех ужасов в Харькове или где-то иначе в Украине. Хотелось сберечь их психику. Хотя есть же интернет. Один из одноклассников послал видео, где у него дырка в доме. Сыновья знают, что идет война и гибнут люди, но какие-то более-менее спокойные. Они пока могут улыбаться.

Вы готовили еду в этом подвале?

Мы взяли в подвал мультиварку и там готовили. Еды много не взяли, думали, что это ненадолго. Магазины не работали. Хорошо, что на предприятии была столовая. Нам дали разрешение взять оттуда продукты – макароны, каши, тушенку, мясо. Так мы и жили постоянно. Было холодно, пасмурно. Детей никуда не пускали.

Они не паниковали?

Нет. Больше взрослые паниковали.



Александр на фоне гуманитарного штаба / Фото 24 канала

Там была только ваша семья?

Еще семья директора. Они выехали днем раньше, возвращались в свой дом в центре. Мы хотели оставаться, ждали, когда все кончится. Предприятие расположено на окраине, там спокойне. Когда над нами уже пролетело, точно решили ехать. Нас сюда, в Копычинцы, звали и раньше. Здесь родственники со стороны супруги. Дальние родственники, но все же. Они здесь сейчас не живут, уехали за границу.

А ваш дом в Харькове уцелел?

Мой дом в Харькове по улице Одесской. Там было более-менее тихо, хотя несколько раз падало. Вот свосем недавно от дома упало примерно в 150 метрах, но все уцелело.

Это частный дом. Недалеко, в 800 метрах от него, была школа. Ее уничтожили еще в марте. Тогда было страшно. Некоторые мои соседи остались, мы их просили приглянуть за домом. Они не уезжают. Не знаю, может, некуда или не хотят дом бросать. У соседа и родители там в доме. Практически у всех такое случается, что родители держат.

Как вы уезжали из города?

У нас многое осталось. Проще перечислить, что взяли. Есть надежда, что все уцелеет. Просто все же невозможно взять. Нас ехало четверо взрослых и двое детей. Брали только необходимое. Здесь нам уже всем помогли.

4 марта утром уехали и 7-го вечером уже были здесь. Четыре дня, но с остановками. В Днепре остановились у знакомых, потом в Александрии в садике, в Виннице в доме молитвы у волонтеров, а потом доехали уже сюда.

Поселок очень красивый. В этом году впервые сюда попал. Когда мы приехали, здесь активно работал гуманитарный штаб. Нам помогли, дали вещи. Даже помогли вещами нашему куму, который остался в Харьковской области с двумя детьми.



В коридоре гуманитарного штаба плетут сетки / Фото 24 канала

Здесь у вас частный дом?

Нет, квартира. Трехкомнатная. У нас даже выбор был – трехкомнатная или двухкомнатная. Но нас очнь много. Если сравнить с другими переселенцами, нам очень повезло.

А других селят здесь?

Да, и еще в детском саду. Также многим людям предоставляли отдельное жилье. Очень много людей, которые, например, были из Киева, выехали. Мы с женой решили, что будем здесь до конца следующего учебного года.

В 2014 году в доме жили 18 или 19 человек из Попасной

А у вас кто-то остался из родных в Харькове?

Никого. Родителей мы забрали. Они с нами в Копычинцах. Родители жены из Полтавщины, а мои – из Луганщины.

Они в 2014 году переехали из Попасной?

Да. Я их тогда забрал, и 8 лет они с нами повсюду колесят.

А дом в Попасной?

Его уже нет. В той квартире племянница потом жила. Уезжали они где-то в марте, но бомбы догоняли.

А сколько вашим родителям лет?

74 маме будет и отцу 76. Я волонтерил уже с 2014 года. Тогда в нашем доме жили 14 человек. С моей семьей нас было 18 – 19 человек. А дом – 80 квадратных метров. Мы его только купили, делали ремонт. Главное – что была тишина, потому что Попасная тогда очень страдала.

А как вы уживались?

Два месяца мы жили по графику. Первые две недели было тяжело, а потом привыкли. Я вообще такой человек, который привыкает к разным условиям. Когда, например, ты студент и живешь в разных квартирах. Думаю, мне легче жить, потому что я привык видеть в людях светлое.

Это был круг родственников – братья, их дочери, сыновья, тещи, невестки. То есть сказать, что какие-то совсем чужие, то нет. Однако все равно трудно: разные характеры, все скучают по дому. Ты слышишь почти каждый день слова: "Хочу домой".

А когда вы последний раз были в Попасной?

На свадьбе у племянницы. Это год или 2 назад. Я вообще из Попасной уехал в 16 лет. Это город моего детства. У меня там были хорошие друзья, я окончил музыкальную школу по классу трубы. Занимался там разными видами спорта.

У нас был очень развит гандбол, а в последние годы в школе я занимался танцами. У нас тогда был дом пионеров, дом школьника сейчас. Этого здания уже нет. В этом году должны были праздновать 50 или 60 лет. Должен был быть юбилей, но осталась одна стена фасада. Видел это на фото.

А в Рубежном где учились?

В прошлом году на встрече выпускников техникума – 20 лет выпуску. До этого в Рубежном, наверное, лет 15 не было. Все радовались, никто не думал, что будет война. Все были счастливы, потому что мы встретились через 20 лет.

Люди жили, строили. У меня даже одногруппники там создали предприятие по изготовлению масла для автомобилей. И вот я с 2014 года помогал знакомым, потом и другие начали обращаться в нашу школу в Харькове, где мой сын учился. Я пытался финансово помогать людям. И так у меня сложилось с волонтерством.

Если помогаешь людям, то очень радостно на душе

Вы скучаете по дому в Харькове?

Иногда. Но вот это тоже причина, по которой я снова начал волонтерить. Меня это отвлекает. Работы основной, по сути, нет, а тут не сижу в новостях. Сначала, конечно, просматривал их, но эту неделю вообще не читал. Мне коротко жена пересказывает. Так легче.

Сейчас, недели две, дети не вспоминают о доме. Раньше постоянно перед сном спрашивали. Жена тоже грустит, хотя у нее более-менее началась работа. Она работает таможенным брокером. Может делать это дистанционно. Коронавирус дал нам всем хороший урок.

А как вы попали в штаб?

Когда пришел сюда, меня сразу не взяли. Здесь было и так много людей, а потом разъехались, уехали домой. Сейчас же я официальный член волонтерского фонда "Навколо".

Все организовали Андрей с Арсеном. Они учились в одной школе. Ребята давно волонтерят, еще с 2014 года. Я в восторге от этих людей. Это пример для меня. Я всегда стараюсь дотянуться до людей, то есть я им не завидую, а просто восхищаюсь ими.



Команда гуманитарного штаба / Фото 24 канала

По-видимому, ребята не хотели брать всех подряд. Сказали позвонят, но мне никто так и не звонил. Потом случилось, что мой клиент с работы пошел воевать. Послал мне список нужных вещей.

Я спросил у штаба, смогут ли помочь. Мне все дали, я выслал. Затем показал в штабе фотоотчеты. Сразу Андрей позвонил и позвал. Наверное, я таки прошел проверку. Кроме меня, здесь постоянные волонтеры из ВПЛ еще Виталий и Руслан. Виталий из Харькова, Руслан – из Запорожья. Также нам помогают люди из города, когда, например, нужно разгрузить много вещей.

А сколько уже вы помогаете?

Пришел сюда в начале мая. Труднее было, когда присылали много помощи. Сейчас уже меньше. Если помогаешь людям, очень радостно на душе. Сейчас Арсен и Андрей принимают участие в разных проектах, чтобы получать помощь на штаб.

Что касается помощи военным, то я стараюсь своими силами помогать своим трем друзьям, которые на войне, потому что знаю, насколько им трудно все искать для местных военных. В штабе сами предлагают помочь. А я работаю еще и в своем направлении, то есть ищу солнечные панели, зарядные устройства для армии.

"2 года назад начал переходить на украинский язык, это было что-то внутри"

Вам нравится жить с местными из Копычинцев?

Когда мы приехали, то соседи приносили даже еду. Я им говорю: "Да не надо, когда будет что-нибудь нужно, то я скажу". Хотя я такой человек, что за помощью редко обращаюсь. Может, я в ком-то и ошибаюсь, но само отношение людей очень хорошее. Но ведь они тоже должны ставить правила.

Например, я здесь говорю только на украинском. Вообще 2 года назад в Харькове начал сам переходить на украинский. В Харькове это очень тяжело, потому что вообще, пожалуй, 90% общения именно на русском. Люди по-разному относятся. Есть много тех, кто поддерживает.

А почему вы начали переходить?

Мне просто захотелось. Это что-то внутри. Детям моим, конечно, тяжелее. Старший сейчас 50 – 60% процентов слов уже говорит на украинском, а младший 6-летний так на русском шпарит, но, несмотря на это, все равно приходит и говорит: "Тату, можна тебе запитати?". То есть он бессознательно начинает переходить.

В детстве получил противоядие "Кобзарем" от русского мира

Как вы практиковались в Харькове? Трудно ли было психологически?

Да, это тяжело.

Но у вас хороший украинский.

Я делаю еще много ошибок. Помню, мама очень часто напоминала о моей первой книге – "Кобзаре". Я был маленьким, ходил к соседу с этим "Кобзарем" и читал.

Это в Попасной?

Да. Вообще моя мама там до седьмого класса училась в украинской школе. Потом была русификация и советский союз. Мама рассказывала, что ей даже оценки снижали, потому что она вместо "курица" говорила "курка". Или же говорила вместо "сера" – "сірка". И тоже по химии ставили 3. Это как раз были 50-е – 60-е годы.

Ваши родители в Луганской области с детства были украиноязычными?

Мама да. Она родилась в селе Викторовка в Луганской области. У отца род из россии. Украинский язык на Востоке очень зажали. Был советский союз, а затем осталась такая привычка у людей. Думаю, "Кобзарь" в 6 лет через 32 года мне припомнился.

Вы получили тогда такое противоядие от русского мира.

Да. Таки противоядие.

А вы знаете о судьбе родителей мамы, например?

Моя бабушка была в Германии остарбайтершей. Она потом вернулась на родину. Особо не хотела рассказывать, ей было очень тяжело об этом говорить. Возможно, сейчас она бы больше рассказала, но хорошо, что она этого всего не видит – ни в 2014 году, ни в 2022-м. Она скончалась лет 16 назад. Похоронена в Попасной.

"Нам здесь очень нравится, поэтому в Харьков не планируем пока"

А вы чувствуете себя в безопасности? В Копычинцах есть сирены?

Есть. Я живу на окраине, так я их не слышу, но у меня стоит на телефоне приложение. Возможно, это и плохо, но мы не прячемся в укрытие. В Харькове, если бы остались, то точно прятались бы, потому что там взрывы хаотические.

Думаю, на чувство безопасности еще влияет, что здесь очень хорошие люди. Мы уже почти, как местные. Люди знают моих детей.

Ваши дети учатся онлайн?

Старший сын окончил третий класс онлайн. Он продолжает учиться онлайн со своей учительницей, чтобы закончить четвертый. Младший пойдет в школу. Мы не знаем, как все будет. Он у меня очень умный, ему 6 лет, а он уже читает. Надеюсь, что с 1 сентября все-таки откроют школу и там будет укрытие. Хотя больше переживаю за то время, когда начнется обучение и ребенок будет в школе.

А что вы делали, когда обстреляли Чортков? Это ведь очень близко.

Тогда была гроза. Я соседу сказал: "Слушай, это ракеты падают. Впервые слышу такую грозу". А оно действительно ракеты падали. Именно в тот день я был в Чорткове с женой за несколько часов как раз возле того места, где прилетело.



Александр / Фото 24 канала

Вы не думали возвращаться в Харьков?

Не хотим пока. Планируем съездить взять немного вещей, которых не накупишься.

Сейчас мы постоянно в движении. Жена сказала своей руководительнице, в какие дни может работать и водит детей на разные занятия. Младший ходит на подготовку в школу. Старшему нравится бисер, он любит разные конструкторы. Уже давно хотим отправить его на тренировку по биатлону. Нам здесь очень нравится, потому что детям действительно есть чем заяться. Если бы мы остались в Харькове, то не видели бы этого.

О чем вы мечтаете сейчас?

Пожалуй, как все украинцы, об окончании войны. Затем о восстановлении Украины и отдыхе. Хочется отдыха. На этот год у нас было очень много планов.