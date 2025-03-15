Патриотизм, как и вера – без дел мертвы, – гвардеец "Лютень" о решении стать частью ВСУ
- Иван Дуткевич, солдат 2 Галицкой бригады, восстанавливается после тяжелых боев на Донбассе, где получил три ранения.
- Он участвовал в боевых действиях с 2014 года, вернулся к службе после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
- Дуткевич присоединился к Национальной гвардии Украины и воевал под Покровском, где украинские пехотинцы проявили мужество и стойкость.
- Решение вернуться в армию было воспринято с уважением его коллегами в Польше, где Иван работал до вторжения.
Солдат 2 Галицкой бригады Иван Дуткевич сейчас восстанавливается после тяжелых боев на Донбассе. В одном из боев под Покровском он получил три ранения: две пули пробили руку, а третья щеку, но, несмотря на боль, он продолжил бой, и вместе с собратьями удержал позицию.
Боевой путь Ивана по кличке "Лютень" начался еще в 2014 году, когда он не смог спокойно наблюдать, как россияне захватывают Крым и расшатывают ситуацию на Донбассе. Без колебаний он присоединился к добровольческому батальону "Львов", передает 24 Канал.
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Что известно о боевом пути гвардейца "Лютень"
Иван вместе с побратимами прошел через самые горячие точки АТО, участвовал в боях за Станицу Луганскую, освобождал Славянск и Мариуполь. В 2017 году он уволился из армии и уехал за границу, чтобы работать на строительстве в Польше.
"Лютень" прошел самые горячие точки АТО / Фото, предоставлено 24 Каналу
У меня была официальная работа и официальная зарплата. В начале 2022 года я приехал домой восстановить документы, вернулся в Польшу и планировал работать дальше,
– вспоминает Иван.
Но полномасштабное вторжение изменило все. Почувствовав зов защищать Родину, он снова надел форму и взял оружие, присоединившись в ряды Национальной гвардии Украины.
"Для меня было очевидным, что после АТО и ООС все равно будет новое обострение. Я чувствовал подход россиян к вопросу независимости украинского народа. Но не ожидал, что вторжение будет настолько масштабным и жестоким", – говорит гвардеец.
Иван Дуткевич в рядах НГУ / Фото, предоставлено 24 Каналу
Его решение вернуться в армию было воспринято с уважением его коллегами в Польше, хотя прощаться с ним не хотели. Они очень ценили мастерство и порядочность Ивана.
Я мог остаться в Польше, но не смог бы смотреть на себя в зеркало. В феврале весь транспорт ехал из Украины, а из Польши в Украину билетов не было. Поэтому во Львов меня привезли волонтеры,
– вспоминает он.
Уже в родном Львове, ища подразделение, он присоединился к 2 Галицкой бригаде Национальной гвардии Украины. Вместе с собратьями "Лютень" воевал под Покровском. Иван отмечает, что украинские пехотинцы там проявляют невероятное мужество, профессионализм и стойкость.
"Лютень" с побратимами в Донецкой области / Фото, предоставлено 24 Каналу
"Это время больших испытаний. То, с чем приходится встречаться украинской пехоте, наверняка, когда-то ляжет в основу эпических фильмов о войне. Те удары, которые выдерживают и те атаки, которые отражают наши солдаты трудно описать словами. Но это однозначно – пример стойкости и героизма. Сегодня патриотизм – это защищать страну и приближать победу, потому что патриотизм как и вера – без дел мертвы", – резюмирует Иван.
Сейчас "Лютень" восстанавливается после тяжелых боев под Покровском, где он получил три ранения: две пули пробили руку, а третья – щеку.
Иван Дуткевич получил ранение на фронте / Фото, предоставлено 24 Каналу
Напомним, что ранее мы писали о том, как работает стабилизационный пункт на Лиманском направлении. Именно там военные медики оказывают первую помощь раненым, стабилизируют их состояние, обеспечивают быструю эвакуацию и направляют в госпиталь.