Патріотизм, як і віра – без діл мертві, – гвардієць "Лютень" про рішення стати частиною ЗСУ

Солдат 2 Галицької бригади Іван Дуткевич зараз відновлюється після важких боїв на Донбасі. В одному з боїв під Покровськом він отримав три поранення: дві кулі пробили руку, а третя – щоку, але, попри біль, він продовжив бій, і разом з побратимами втримав позицію.

Бойовий шлях Івана на псевдо "Лютень" почався ще в 2014 році, коли він не зміг спокійно спостерігати, як росіяни захоплюють Крим і розхитують ситуацію на Донбасі. Без вагань він приєднався до добровольчого батальйону "Львів", передає 24 Канал.

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Що відомо про бойовий шлях гвардійця "Лютень"

Іван разом з побратимами пройшов через найгарячіші точки АТО, брав участь у боях за Станицю Луганську, звільняв Слов’янськ і Маріуполь. У 2017 році він звільнився з війська та виїхав за кордон, щоб працювати на будівництві в Польщі.

"Лютень" пройшов найгарячіші точки АТО / Фото, надане 24 Каналу

У мене була офіційна робота і офіційна зарплата. На початку 2022 року я приїхав додому поновити документи, повернувся до Польщі і планував працювати далі,

– пригадує Іван.

Але повномасштабне вторгнення змінило все. Відчувши поклик захищати Батьківщину, він знову одягнув форму та взяв зброю, приєднавшись до лав Національної гвардії України.

"Для мене було очевидним, що після АТО і ООС все одно буде нове загострення. Я відчував підхід росіян до питання незалежності українського народу. Але не очікував, що вторгнення буде настільки масштабним і жорстоким", – каже гвардієць.

Іван Дуткевич в лавах НГУ / Фото, надане 24 Каналу

Його рішення повернутися до війська було сприйняте з повагою його колегами в Польщі, хоча прощатися з ним не хотіли. Вони дуже цінували майстерність і порядність Івана.

Я міг залишитися в Польщі, але не зміг би дивитись на себе в дзеркало. У лютому весь транспорт їхав з України, а з Польщі в Україну квитків не було. Тому до Львова мене привезли волонтери,

– згадує він.

Вже в рідному Львові, шукаючи підрозділ, він приєднався до 2 Галицької бригади Національної гвардії України. Разом з побратимами "Лютень" воював під Покровськом. Іван зазначає, що українські піхотинці там проявляють неймовірну мужність, професіоналізм і стійкість.

"Лютень" з побратимами на Донеччині / Фото, надане 24 Каналу

"Це час великих випробувань. Те, з чим доводиться зустрічатися українській піхоті, напевно, колись ляже в основу епічних фільмів про війну. Ті удари, які витримують і ті атаки, які відбивають наші солдати важко описати словами. Але це однозначно – приклад стійкості та героїзму. Сьогодні патріотизм – це боронити країну і наближати перемогу, бо патріотизм як і віра – без справ мертві", – резюмує Іван.

Наразі "Лютень" відновлюється після важких боїв під Покровськом, де він отримав три поранення: дві кулі пробили руку, а третя – щоку.

Іван Дуткевич отримав поранення на фронті / Фото, надане 24 Каналу

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як працює стабілізаційний пункт на Лиманському напрямку. Саме там військові медики надають першу допомогу пораненим, стабілізують їх стан, забезпечують швидку евакуацію та направляють до госпіталю.