Боевой путь Ивана по кличке "Лютень" начался еще в 2014 году, когда он не смог спокойно наблюдать, как россияне захватывают Крым и расшатывают ситуацию на Донбассе. Без колебаний он присоединился к добровольческому батальону "Львов", передает 24 Канал.

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Что известно о боевом пути гвардейца "Лютень"

Иван вместе с побратимами прошел через самые горячие точки АТО, участвовал в боях за Станицу Луганскую, освобождал Славянск и Мариуполь. В 2017 году он уволился из армии и уехал за границу, чтобы работать на строительстве в Польше.

"Лютень" прошел самые горячие точки АТО / Фото, предоставлено 24 Каналу

У меня была официальная работа и официальная зарплата. В начале 2022 года я приехал домой восстановить документы, вернулся в Польшу и планировал работать дальше,

– вспоминает Иван.

Но полномасштабное вторжение изменило все. Почувствовав зов защищать Родину, он снова надел форму и взял оружие, присоединившись в ряды Национальной гвардии Украины.

"Для меня было очевидным, что после АТО и ООС все равно будет новое обострение. Я чувствовал подход россиян к вопросу независимости украинского народа. Но не ожидал, что вторжение будет настолько масштабным и жестоким", – говорит гвардеец.

Иван Дуткевич в рядах НГУ / Фото, предоставлено 24 Каналу

Его решение вернуться в армию было воспринято с уважением его коллегами в Польше, хотя прощаться с ним не хотели. Они очень ценили мастерство и порядочность Ивана.

Я мог остаться в Польше, но не смог бы смотреть на себя в зеркало. В феврале весь транспорт ехал из Украины, а из Польши в Украину билетов не было. Поэтому во Львов меня привезли волонтеры,

– вспоминает он.

Уже в родном Львове, ища подразделение, он присоединился к 2 Галицкой бригаде Национальной гвардии Украины. Вместе с собратьями "Лютень" воевал под Покровском. Иван отмечает, что украинские пехотинцы там проявляют невероятное мужество, профессионализм и стойкость.

"Лютень" с побратимами в Донецкой области / Фото, предоставлено 24 Каналу

"Это время больших испытаний. То, с чем приходится встречаться украинской пехоте, наверняка, когда-то ляжет в основу эпических фильмов о войне. Те удары, которые выдерживают и те атаки, которые отражают наши солдаты трудно описать словами. Но это однозначно – пример стойкости и героизма. Сегодня патриотизм – это защищать страну и приближать победу, потому что патриотизм как и вера – без дел мертвы", – резюмирует Иван.

Сейчас "Лютень" восстанавливается после тяжелых боев под Покровском, где он получил три ранения: две пули пробили руку, а третья – щеку.

Иван Дуткевич получил ранение на фронте / Фото, предоставлено 24 Каналу

Напомним, что ранее мы писали о том, как работает стабилизационный пункт на Лиманском направлении. Именно там военные медики оказывают первую помощь раненым, стабилизируют их состояние, обеспечивают быструю эвакуацию и направляют в госпиталь.