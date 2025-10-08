Остались дочь и жена: на войне погиб экс-начальник Галицкой полиции Иван Михайлишин
- Иван Михайлишин, бывший начальник Галицкой полиции, погиб 4 октября 2025 года на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания.
- Михайлишин служил командиром экипажа беспилотных авиационных комплексов в 102 отдельной бригаде Сил территориальной обороны и защищал Украину с марта 2022 года.
Украина продолжает терять лучших сыновей и дочерей в полномасштабной войне, которую начала Россия. На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб бывший начальник Галицкой полиции Ивано-Франковской области Иван Михайлишин.
Защитнику было всего 47 лет.
Что известно о гибели Ивана Михайлишина на фронте?
Иван Михайлишин более 25 лет посвятил службе в органах внутренних дел. В 2020 году подполковник полиции занимал должность начальника Галицкого отделения полиции, а в 2021 году – вышел на пенсию.
В марте 2022 года Михайлишин стал на защиту страны и служил командиром экипажа беспилотных авиационных комплексов 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны имени полковника Дмитрия Витовского.
Иван Михайлишин погиб на Запорожском направлении / Фото "КУРС"
Его путь борьбы за свободу Украины оборвался 4 октября 2025 года во время выполнения боевого задания в селе Новое Пологовского района Запорожской области.
У мужчины осталась любящая жена и дочь.
У мужчины осталась любящая жена и дочь.
