Унижал и бил военных: на Прикарпатье ГБР задержало руководителя районного ТЦК

ГБР задержало руководителя одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области, который унижал и бил военнообязанных. Мужчине уже сообщили подозрение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

К теме Могут ли ТЦК пользоваться гражданским авто во время оповещения мужчин во время оповещения

Что говорят в ГБР о задержании руководителя ТЦК на Прикарпатье?

В ГБР отметили, что проверили жалобы граждан и народных депутатов об избиении, пытки и вымогательство денег в одном из прикарпатских ТЦК.

Во время досудебного расследования следователи обнаружили ряд случаев превышения власти со стороны офицера-руководителя.

В частности, он применил физическую силу к мужчине, только за то, что тот отказался проходить флюорографию. По данным следствия, чиновник нанес не менее 5 ударов, из-за чего пострадавший получил тяжелые травмы и нуждался в хирургическом удалении одного из органов,

– отметили правоохранители.

Действия подозреваемого ГБР квалифицировало по статье Уголовного кодекса Украины о превышении власти в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

"Суд взял подозреваемого под стражу без права залога", – отметили в Государственном бюро расследований.

На Прикарпатье задержали руководителя районного ТЦК, который издевался над военнослужащими / Фото ГБР

Сейчас бюро продолжает расследование и проверяет возможную причастность работников других правоохранительных органов к этой противоправной деятельности.

Какой инцидент произошел в Каменском с ТЦК?