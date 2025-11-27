Унижал и бил военных: на Прикарпатье ГБР задержало руководителя районного ТЦК
- ГБР задержало руководителя районного ТЦК на Ивано-Франковщине по подозрению об избиении и унижении военнообязанных.
- Подозреваемого взяли под стражу, ему грозит до 12 лет заключения за превышение власти в условиях военного положения.
ГБР задержало руководителя одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области, который унижал и бил военнообязанных. Мужчине уже сообщили подозрение.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Что говорят в ГБР о задержании руководителя ТЦК на Прикарпатье?
В ГБР отметили, что проверили жалобы граждан и народных депутатов об избиении, пытки и вымогательство денег в одном из прикарпатских ТЦК.
Во время досудебного расследования следователи обнаружили ряд случаев превышения власти со стороны офицера-руководителя.
В частности, он применил физическую силу к мужчине, только за то, что тот отказался проходить флюорографию. По данным следствия, чиновник нанес не менее 5 ударов, из-за чего пострадавший получил тяжелые травмы и нуждался в хирургическом удалении одного из органов,
– отметили правоохранители.
Действия подозреваемого ГБР квалифицировало по статье Уголовного кодекса Украины о превышении власти в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
"Суд взял подозреваемого под стражу без права залога", – отметили в Государственном бюро расследований.
На Прикарпатье задержали руководителя районного ТЦК, который издевался над военнослужащими / Фото ГБР
Сейчас бюро продолжает расследование и проверяет возможную причастность работников других правоохранительных органов к этой противоправной деятельности.
Какой инцидент произошел в Каменском с ТЦК?
В Каменском, что в Днепропетровской области, обнаружили тело Романа Стенкового, который исчез после задержания работниками ТЦК. Это произошло через 4 месяца после того, как мужчина исчез.
Известно, что Роман Стенковой жаловался на плохое самочувствие и имел эпилептические припадки. Мужчину госпитализировали, но он исчез после выписки из больницы.
Полиция расследует смерть Романа Стенкова. Сейчас выясняются причины смерти и обстоятельства исчезновения мужчины.