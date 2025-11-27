Принижував та бив військових: на Прикарпатті ДБР затримало керівника районного ТЦК
- ДБР затримало керівника районного ТЦК на Івано-Франківщині за підозрою про побиття та приниження військовозобов'язаних.
- Підозрюваного взяли під варту, йому загрожує до 12 років ув'язнення за перевищення влади в умовах воєнного стану.
ДБР затримало керівника одного з районних ТЦК Івано-Франківщини, який принижував і бив військовозобов'язаних. Чоловікові вже повідомили підозру.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Що кажуть у ДБР про затримання керівника ТЦК на Прикарпатті?
У ДБР зазначили, що перевірили скарги громадян і народних депутатів про побиття, катування та вимагання грошей в одному з прикарпатських ТЦК.
Під час досудового розслідування слідчі виявили низку випадків перевищення влади з боку офіцера-керівника.
Зокрема, він застосував фізичну силу до чоловіка, лише за те, що той відмовився проходити флюорографію. За даними слідства, посадовець завдав щонайменше 5 ударів, через що потерпілий зазнав тяжких травм і потребував хірургічного видалення одного з органів,
– наголосили правоохоронці.
Дії підозрюваного ДБР кваліфікувало за статтею Кримінального кодексу України про перевищення влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
"Суд узяв підозрюваного під варту без права застави", – зазначили в Державному бюро розслідувань.
На Прикарпатті затримали керівника районного ТЦК, що знущався з військовослужбовців / Фото ДБР
Наразі бюро продовжує розслідування та перевіряє можливу причетність працівників інших правоохоронних органів до цієї протиправної діяльності.
Який інцидент стався у Кам'янському з ТЦК?
У Кам'янському, що в Дніпропетровській області, виявили тіло Романа Стенкового, який зник після затримання працівниками ТЦК. Це сталося через 4 місяці після того, як чоловік зник.
Відомо, що Роман Стенковий скаржився на погане самопочуття та мав епілептичні напади. Чоловіка госпіталізували, але він зник після виписки з лікарні.
Поліція розслідує смерть Романа Стенкового. Наразі з'ясовуються причини смерті та обставини зникнення чоловіка.