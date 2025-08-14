В четверг, 14 августа, домой из российского плена вернулись 84 украинца. Среди них старший мичман, бывший командир уничтоженного оккупантами минного тральщика "Геническ" Александр Бойчук.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военнослужащего Богдана Кутепова.

Смотрите также Вернулся из плена, а жена погибла: история бойца после 3 лет неволи

Что известно о возвращении Александра Бойчука?

Во время последнего обмена 14 августа в Украину вернули Александра Вячеславовича Бойчука – легендарного командира единственного украинского минного тральщика.

Моего друга, защитника Мариуполя, который исчез еще в первые месяцы полномасштабки, и которого первый год вообще не было в списках живых, но жена верила и ждала – наконец сегодня освободили из террористического плена!

– поделился Кутепов.

Во время оккупации Крыма в 2014 году старший мичман тральщика "Геническ" Бойчук привел корабль в боевую готовность. Несмотря на приказ командира причалить к берегу, экипаж сопротивлялся и попытался прорваться из заблокированной бухты озера Донузлав.

В июне 2022 года тральщик "Геническ" был потоплен из-за ракетного удара российской авиации.