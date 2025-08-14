З полону повернувся екскомандир вже знищеного мінного тральщика "Генічеськ" Олександр Бойчук
- 14 серпня з російського полону повернулися 84 українці, включаючи колишнього командира мінного тральщика "Генічеськ" Олександра Бойчука.
- Бойчук, під час окупації Криму у 2014 році, привів корабель у бойову готовність, та спробував прорватися із заблокованої бухти.
- У червні 2022 року тральщик "Генічеськ" був потоплений через ракетний удар російської авіації.
У четвер, 14 серпня, додому з російського полону повернулися 84 українці. Серед них старший мічман, колишній командир знищеного окупантами мінного тральщика "Генічеськ" Олександр Бойчук.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військовослужбовця Богдана Кутєпова.
Що відомо про повернення Олександра Бойчука?
Під час останнього обміну 14 серпня в Україну повернули Олександра В'ячеславовича Бойчука – легендарного командира єдиного українського мінного тральщика.
Мого друга, захисника Маріуполя, який зник ще в перші місяці повномасштабки, і якого перший рік взагалі не було в списках живих, але дружина вірила й чекала – нарешті сьогодні звільнили з терористичного полону!
– поділився Кутєпов.
Під час окупації Криму у 2014 році старший мічман тральщика "Генічеськ" Бойчук привів корабель у бойову готовність. Попри наказ командира причалити до берега, екіпаж чинив опір і спробував прорватись із заблокованої бухти озера Донузлав.
У червні 2022 року тральщик "Генічеськ" був потоплений через ракетний удар російської авіації.