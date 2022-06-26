Из-под завалов дома в Киеве достали 7-летнюю девочку

Утром 26 июня россияне ударили по многоэтажному дому. Спасатели разбирают завалы, под которыми находятся люди. Под завалами обнаружили 7-летнюю девочку.

Городской голова сообщил, что ребенок, к счастью, жив. Сейчас спасают ее маму, также находившуюся в доме.

К теме ГСЧС показала новостройку, в которую россияне беспощадно ударили ракетой

Антон Геращенко сообщил, что девочка находится в относительно удовлетворительном состоянии, как это возможно после ракетных обстрелов. Ее забрала скорая помощь.

Ребенка отправили в Охматдет, его мама под завалами

Один из спасателей на месте происшествия рассказал, что девочку направили в медицинский центр Охматдет. 36-летняя мать ребенка до сих пор находится под завалами. Женщину зажало бетонной плитой, ее пытаются достать с помощью кранов.

Сколько человек находится под завалами, еще невозможно сказать

Сколько точно пострадавших еще нельзя сказать. Спасатели говорят, что слышат голоса людей под завалами, но неизвестно, сколько их там и в каком они состоянии. Из-под завалов уже вытащили несколько человек – их сразу госпитализировали.

К сожалению, под завалами обнаружили и тело погибшего мужчины.

Напомним, что российская ракета попала в крышу 9-этажного дома. В результате удара частично разрушены три верхних этажа. Само здание загорелось и огонь распространился на площадь около 300 квадратных метров. Жителей двух домов эвакуировали.

Сейчас на месте происшествия работают медики и спасатели, продолжаются поисково-спасательные работы.

Было несколько обстрелов

Сегодня в шесть утра, во время воздушной тревоги, в Киеве прогремели несколько взрывов.

Мэр города Виталий Кличко подчеркнул, что пока не может сказать о точном количестве "прилетов", но заметил, что он был не один. Более подробную информацию об обстреле Киева он пообещал предоставить впоследствии.

Если одна из ракет попала в 9-этажку, то вторая ракета попала в здание детского сада. На месте детской площадки теперь 7-метровая воронка.

Также известно, что одну из ракет сбили силы ПВО. Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел возле Киева. К счастью, пострадавших и разрушений нет.

К теме – россияне разрушили уникальный спорткомплекс в Харькове: смотрите видео