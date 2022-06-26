З-під завалів будинку у Києві дістали 7-річну дівчинку

Зранку 26 червня росіяни вгатили по багатоповерховому будинку. Рятувальники розбирають завали, під якими перебувають люди. Під завалами знайшли 7-річну дівчинку.

Міський голова повідомив, що дитина, на щастя, жива. Зараз рятують її маму, яка також перебувала у будинку.

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Антон Геращенко повідомив, що дівчинка перебуває у відносно задовільному стані, наскільки це можливо після ракетного обстрілу. Її забрала швидка допомога.

Дитину відправили в Охматдит, її мама під завалами

Один з рятувальників на місці події розповів, що дівчинку направили до медичного центру Охматдит. 36-річна матір дитини досі перебуває під завалами. Жінку затиснуло бетонною плитою, її намагаються дістати за допомогою кранів.

Скільки людей перебуває під завалами ще неможливо сказати

Скільки точно постраждалих, ще не можна сказати. Рятувальники кажуть, що чують голоси людей під завалами, але ще невідомо, скільки їх там та у якому вони стані перебувають. З-під завалів вже витягнули кількох людей – їх одразу госпіталізували.

На жаль, під завалами знайшли й тіло загиблого чоловіка.

Нагадаємо, що російська ракета влучила у дах 9-поверхового будинку. Внаслідок удару частково зруйновані три верхні поверхи. Сам будинок загорівся й вогонь поширився на площу близько 300 квадратних метрів. Мешканців двох будинків евакуювали.

Наразі на місці події працюють медики та рятувальники, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Було кілька обстрілів

Сьогодні по шостій ранку, під час повітряної тривоги, у Києві пролунали кілька вибухів.

Мер міста Віталій Кличко наголосив, що поки що не може сказати про точну кількість "прильотів", але зауважив, що він був не один. Детальнішу інформацію про обстріл Києва він пообіцяв надати згодом.

Якщо одна з ракет влучила у 9-поверхівку, то друга ракета поцілила у будівлю дитячого садка. На місці дитячого майданчика тепер 7-метрва вирва.

Також відомо, що одну з ракет збили сили ППО. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл біля Києва. На щастя, постраждалих та руйнувань немає.

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