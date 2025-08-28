Россия может усилить атаки на Киев после провала своего наступления. Враг, вероятно, снова применит старые методы террора против мирного населения, нанося удары по жилым домам и критической инфраструктуре.

Об этом рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала. Он отметил, что россияне снова начинают новую волну террора против мирного населения.

Смотрите также Тревоги сейчас больше, чем когда ездишь волонтером на фронт: что говорят киевляне после обстрела

Враг может повторять террор

Вероятно, будут болезненные прилеты, поэтому следует быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

Они начинают один из последних своих аккордов. И это наша самая темная ночь перед рассветом. Они не добились перелома на фронте, но будут продолжать это делать, как-то исправлять эту ситуацию. летнее их наступление, к счастью, благодаря героизму наших воинов – это полный провал,

– отметил Дмитрий Жмайло.

Он добавил, что из-за этого враг будет повторять террор. Вероятно, Украине грозит коллапс в системе отопления и электроснабжения, чтобы снова загнать страну в локдаун. Также он отметил, что новых методов давления на Украину государство-террорист не изобрело.

В этот момент турбулентности, когда позиция Вашингтона меняется на 180°, Украине нужно сохранить единство и выдержать этот натиск. Другого пути, если Украина хочет выстоять и иметь будущее, нет.

Что известно о российской атаке на Киев в ночь на 28 августа?