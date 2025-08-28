Росія може посилити атаки на Київ після провалу свого наступу. Ворог, ймовірно, знову застосує старі методи терору проти мирного населення, завдаючи ударів по житлових будинках та критичній інфраструктурі.

Про це розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі 24 Каналу. Він зазначив, що росіяни знову розпочинають нову хвилю терору проти мирного населення.

Ворог може повторювати терор

Ймовірно, будуть болючі прильоти, тому слід бути уважними та дотримуватися правил безпеки.

Вони починають один із останніх своїх акордів. І це наша найтемніша ніч перед світанком. Вони не добилися перелому на фронті, але будуть продовжувати це робити, якось виправляти цю ситуацію. літній їхній наступ, на щастя, завдяки героїзму наших воїнів – це повний провал,

– зазначив Дмитро Жмайло.

Він додав, що через це ворог буде повторювати терор. Ймовірно, Україні загрожує колапс у системі опалення та електропостачання, щоб знову загнати країну в локдаун. Також він зазначив, що нових методів тиску на Україну держава-терорист не винайшла.

У цей момент турбулентності, коли позиція Вашингтона змінюється на 180°, Україні потрібно зберегти єдність і витримати цей натиск. Іншого шляху, якщо Україна хоче вистояти та мати майбутнє, немає.

Що відомо про російську атаку на Київ у ніч на 28 серпня?