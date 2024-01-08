Вынуждали пройти ВВК: в Тернополе будут судить работников ТЦК за избиение мобилизованных

В октябре сотрудники военкомата в Тернополе избили двух мобилизованных. Кадры, на которых они совершают преступление, попали в соцсети, инцидент принялись расследовать правоохранительные органы.

Сегодня уже известно, что этап досудебного расследования завершился. А дело в отношении сотрудников военкомата в Тернополе передали в суд.

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В чем обвиняют представителей ТЦК

Теперь двух представителей ТЦК будут судить. Одному из них – солдату – гранотометчику инкриминируют нанесение телесных повреждений средней тяжести, пытки и незаконное лишение свободы человека. Другого военнослужащего – командира отделения охраны обвиняют в пытках и нанесении легких телесных повреждений.

В настоящее время оба мужчины находятся под ночным домашним арестом. Суд также отстранил их от занимаемых должностей.

Что натворили сотрудники военкомата

Ранее следствие установило, что обвиняемые совершили правонарушения 6 октября. Сначала солдат – гранометчик вместе с другими военными остановили гражданского для проверки документов. Когда они узнали, что мужчина – уроженец Мурманская, хотя и имеет гражданство Украины, предложили ему посетить ТЦК. Мужчина отказал, и тогда военнослужащие насильно запихнули его в авто, нанося удары.

Затем уже в помещении военкомата уроженца российского города, а также другого мобилизованного избили.

На видео, которое попало в соцсети, видно, как гранотометчик и командир отделения охраны избивают мужчин, лежащих на кровати.

Правоохранители впоследствии выяснили, что таким образом сотрудники военкомата пытались "убедить" мужчин пройти ВВК.

Похожий инцидент произошел во Львовской области

Во Львовской области заместителя начальника Самборского ТЦК и военного-водителя подозревают в незаконном содержании и пытках двух уклонистов.

Сотрудники ТЦК удерживали мужчин в подвале военкомата : одного в течение 10 дней, другого – 7. Над пленниками издевались физически и психологически, морили голодом. Военные хотели заставить уклонистов пройти ВВК и вступить в ряды ВСУ.

Пострадавшими оказались жители Харькова и Кривого Рога. Их задержали пограничники, когда те пытались пересечь границу с Польшей. Затем нарушителей отправили в ТЦК в Самборе.

21 сентября злоумышленникам избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.

: По данным следствия, мобилизованных "наказали" также за то, что они пытались избить дежурного и отобрать у него оружие.