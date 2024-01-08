Вынуждали пройти ВВК: в Тернополе будут судить работников ТЦК за избиение мобилизованных
Источник:Государственное бюро расследований
В октябре сотрудники военкомата в Тернополе избили двух мобилизованных. Кадры, на которых они совершают преступление, попали в соцсети, инцидент принялись расследовать правоохранительные органы.
Сегодня уже известно, что этап досудебного расследования завершился. А дело в отношении сотрудников военкомата в Тернополе передали в суд.
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В чем обвиняют представителей ТЦК
Теперь двух представителей ТЦК будут судить. Одному из них – солдату – гранотометчику инкриминируют нанесение телесных повреждений средней тяжести, пытки и незаконное лишение свободы человека. Другого военнослужащего – командира отделения охраны обвиняют в пытках и нанесении легких телесных повреждений.
В настоящее время оба мужчины находятся под ночным домашним арестом. Суд также отстранил их от занимаемых должностей.
Что натворили сотрудники военкомата
Ранее следствие установило, что обвиняемые совершили правонарушения 6 октября. Сначала солдат – гранометчик вместе с другими военными остановили гражданского для проверки документов. Когда они узнали, что мужчина – уроженец Мурманская, хотя и имеет гражданство Украины, предложили ему посетить ТЦК. Мужчина отказал, и тогда военнослужащие насильно запихнули его в авто, нанося удары.
Затем уже в помещении военкомата уроженца российского города, а также другого мобилизованного избили.
На видео, которое попало в соцсети, видно, как гранотометчик и командир отделения охраны избивают мужчин, лежащих на кровати.
Правоохранители впоследствии выяснили, что таким образом сотрудники военкомата пытались "убедить" мужчин пройти ВВК.Справка : По данным следствия, мобилизованных "наказали" также за то, что они пытались избить дежурного и отобрать у него оружие.
Похожий инцидент произошел во Львовской области
- Во Львовской области заместителя начальника Самборского ТЦК и военного-водителя подозревают в незаконном содержании и пытках двух уклонистов.
- Сотрудники ТЦК удерживали мужчин в подвале военкомата : одного в течение 10 дней, другого – 7. Над пленниками издевались физически и психологически, морили голодом. Военные хотели заставить уклонистов пройти ВВК и вступить в ряды ВСУ.
- Пострадавшими оказались жители Харькова и Кривого Рога. Их задержали пограничники, когда те пытались пересечь границу с Польшей. Затем нарушителей отправили в ТЦК в Самборе.
- 21 сентября злоумышленникам избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.