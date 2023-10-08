Через два дня в сети опубликовали три видео, которые могут свидетельствовать о превышении полномочий Тернопольским ТЦК. На кадрах одного из роликов видно, что работники Тернопольского ТЦК бьют двух лежачих людей.

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ГБР отреагировало на инциденты

В полночь 6 октября на горячую линию ГБР во Львове сообщили о нарушениях. Сотрудники Тернопольского городского объединенного ТЦК и СП посредством применения силы пытались задержать местного жителя. Они наносили мужчине удары и затолкали того в автомобиль. Соответствующее видео вскоре появилось в сети.

Вскоре стал публичным другой инцидент правонарушений в военкомате в Тернополе. Очевидцам удалось запечатлеть, как в помещении ТЦК два человека бьют руками мужчин, лежащих в кроватях. Вероятно, это были мобилизованные.

По этим фактам ГБР открыло уголовное производство по статье о превышении полномочий военными должностными лицами. На данный момент работники структуры выясняют все детали инцидента.

Скандальные ролики из Тернополя