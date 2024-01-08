Змушували пройти ВЛК: у Тернополі судитимуть працівників ТЦК за побиття мобілізованих

У жовтні співробітники військкомату у Тернополі побили двох мобілізованих. Кадри, на яких вони вчиняють злочин, потрапили до соцмереж, інцидент взялися розслідувати правоохоронні органи.

Сьогодні вже відомо, що етап досудового розслідування завершився. А справу стосовно співробітників військкомату у Тернополі передали до суду.

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У чому звинувачують представників ТЦК

Отже, тепер двох представників ТЦК судитимуть. Одному з них – солдату – гранотометнику інкримінують завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості, катування та незаконне позбавлення волі людини. Іншого військовослужбовця – командира відділення охорони звинувачують у катуванні та завданні легких тілесних ушкоджень.

Наразі обидва чоловіки перебувають під нічним домашнім арештом. Суд також відсторонив їх від займаних посад.

Що накоїли співробітники військкомату

Раніше слідство встановило, що обвинувачені вчинили правопорушення 6 жовтня. Спочатку солдат – гранометник разом із іншими військовими зупинили цивільного для перевірки документів. Коли вони довідалися, що чоловік – уродженець Мурманська, хоча й має громадянство України, то запропонували йому навідатися до ТЦК. Чоловік відмовив, і тоді військовослужбовці силоміць запхали його в авто, завдаючи ударів.

Потім вже у приміщенні військкомату уродженця російського міста, а також іншого мобілізованого, побили.

На відео, яке потрапило до соцмереж, видно, як гранотометник та командир відділення охорони б'ють чоловіків, які лежать на ліжку.

Правоохоронці згодом з'ясували, що у такий спосіб співробітники військкомату намагалися "переконати" чоловіків пройти ВЛК.

Схожий інцидент трапився на Львівщині

На Львівщині заступника начальника Самбірського ТЦК та військового-водія підозрюють у незаконному утримуванні та катуванні двох ухилянтів.

Співробітники ТЦК утримували чоловіків у підвалі військкомату: одного протягом 10 днів, іншого – 7. Із бранців знущалися фізично і психологічно, морили голодом. Військові хотіли примусити ухилянтів пройти ВЛК і вступити до лав ЗСУ.

Потерпілими виявилися мешканці Харкова та Кривого Рогу. Їх затримали прикордонники, коли ті намагалися перетнути кордон із Польщею. Потім порушників відправили до ТЦК у Самборі.

21 вересня зловмисникам обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб.

: За даними слідства, мобілізованих "покарали" також за те, що вони намагалися побити чергового і відібрати у нього зброю.