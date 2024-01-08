48-річний киянин організував схему з допомогою якої переправляв за кордон чоловіків призовного віку. Зокрема, ухилянтам робили документи водіїв міжнародних пасажирських перевезень.
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Що відомо про справу радника Адміністрації президента Януковича
Згідно з матеріалами слідства, у березні 2023 року 48-річний мешканець столиці, який до Революції Гідності обіймав посаду радника голови Адміністрації президента, організував схему з незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України,
– розповіли в Київській міській прокуратурі.
Поліцейські пояснили, що фігурант справи:
- фіктивно оформлював чоловіків на підконтрольне підприємство як водіїв міжнародних пасажирських перевезень;
- тоді його "клієнт" сідав за кермо автобуса разом із фіктивними пасажирами та ще одним водієм-жінкою;
- після перетину кордону жінка-водій разом із "пасажирами" одразу поверталася до України.
- чоловік залишався за кордоном.
Колишньому посадовцю повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Якщо провину за статтею доведуть, що фігуранту загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.
Нараз тривають слідчі дії та вирішують питання про притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми.
У фігуранта справи виявили посвідчення співробітника Адміністрації президента / Офіс генпрокурора
Чому в багатодітних чоловіків на кордоні можуть вимагати документи з ТЦК
- Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, чому багатодітних чоловіків не випускають за кордон без довідки від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
- Зокрема, за словами Демченка, наразі з'явилося дуже багато фіктивних документів, тож треба проводити ретельну перевірку.
- Ба більше, речник розповів, що у правилах перетину кордону чітко визначено, що у разі запровадження на території України воєнного стану право на перетин державного кордону також мають і інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Це стосується й багатодітних батьків – їм дають відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.
- Прикордонники мають право перевіряти цей факт. Тобто працівники Держприкордонслужби можуть вимагати у багатодітних чоловіків витяг із протоколу ТЦК про ухвалене рішення щодо відстрочки або запис про відстрочку в військово-облікових документах.