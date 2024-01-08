48-летний киевлянин организовал схему, с помощью которой переправлял за границу мужчин призывного возраста. В частности, уклоняющимся делали документы водителей международных пассажирских перевозок.

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Что известно о деле советника Администрации президента Януковича

Согласно материалам следствия, в марте 2023 года 48-летний житель столицы, занимавший до Революции Достоинства должность советника главы Администрации президента, организовал схему по незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу Украины,

– рассказали в Киевской городской прокуратуре.

Полицейские объяснили, что фигурант дела:

фиктивно оформлял мужчин на подконтрольное предприятие как водителей международных пассажирских перевозок;

тогда его "клиент" садился за руль автобуса вместе с фиктивными пассажирами и еще одним водителем-женщиной;

после пересечения границы женщина-водитель вместе с "пассажирами" сразу возвращалась в Украину.

человек оставался за границей.

Бывшему чиновнику сообщили о подозрение по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Если вину по статье докажут, то фигуранту грозит до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время ведутся следственные действия и решают вопрос о привлечении к ответственности других участников преступной схемы.



У фигуранта дела обнаружили удостоверение сотрудника Администрации президента / Офис генпрокурора

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