48-летний киевлянин организовал схему, с помощью которой переправлял за границу мужчин призывного возраста. В частности, уклоняющимся делали документы водителей международных пассажирских перевозок.
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Что известно о деле советника Администрации президента Януковича
Согласно материалам следствия, в марте 2023 года 48-летний житель столицы, занимавший до Революции Достоинства должность советника главы Администрации президента, организовал схему по незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу Украины,
– рассказали в Киевской городской прокуратуре.
Полицейские объяснили, что фигурант дела:
- фиктивно оформлял мужчин на подконтрольное предприятие как водителей международных пассажирских перевозок;
- тогда его "клиент" садился за руль автобуса вместе с фиктивными пассажирами и еще одним водителем-женщиной;
- после пересечения границы женщина-водитель вместе с "пассажирами" сразу возвращалась в Украину.
- человек оставался за границей.
Бывшему чиновнику сообщили о подозрение по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Если вину по статье докажут, то фигуранту грозит до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.
В настоящее время ведутся следственные действия и решают вопрос о привлечении к ответственности других участников преступной схемы.
У фигуранта дела обнаружили удостоверение сотрудника Администрации президента / Офис генпрокурора
Почему у многодетных мужчин на границе могут потребовать документы с ТЦК
- Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, почему многодетных мужчин не выпускают за границу без справки от Территориального центра комплектования и социальной поддержки.
- В частности, по словам Демченко, сейчас появилось очень много фиктивных документов, поэтому нужно проводить тщательную проверку.
- Более того, представитель сказал, что в правилах пересечения границы четко определено, что в случае введения на территории Украины военного положения право на пересечение государственной границы также имеют и другие военнообязанные лица, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Это относится и к многодетным родителям – им дают отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.
- Пограничники вправе проверять этот факт. То есть работники Госпогранслужбы могут требовать у многодетных мужчин выписку из протокола ТЦК о принятом решении по отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах.