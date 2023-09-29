Их содержали в подвале, – стали известны новые подробности избиения мужчин в ТЦК Старого Самбора

Во Львовской области военнослужащие Самборского ТЦК удерживали двух гражданских мужчин в военкомате, избивали и издевались над ними. В ДБР раскрыли новые детали скандала.

Заместителя начальника Самборского ТЦК и военного водителя подозревают в незаконном содержании и пытках двух уклонистов, передает 24 Канал.

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Держали в подвале

В настоящее время продолжается расследование резонансного дела. По словам спикера ГБР Татьяны Сапьян, военнослужащие ТЦК физически и психологически издевались над своими пленниками.

Их удерживали в подвале. Издевались и физически, угрожали, и психологически пытались нажать на них, чтобы они добровольно прошли ВЛК и присоединились к рядам ВСУ,

– заявила чиновница.

Напомним, недавно сеть всколыхнуло видео, на котором чиновник военкомата и его подчиненный избивают гражданского и угрожают ему оружием. Правоохранительные органы отреагировали соответственно и задержали мужчин.

В ходе расследования они выяснили, что сотрудники ТЦК содержали в помещении военкомата двух мужчин – одного из них 10 дней, а другого – 7. Пострадавшими оказались жители Харькова и Кривого Рога. Их задержали пограничники, когда те пытались пересечь границу с Польшей. Уклонистов отправили в военкомат в Старом Самборе. Там уже заместитель начальника ТЦК и его подчиненный начали "убеждать" мужчин добровольно пройти ВЛК. При этом к гражданским применяли физическую силу и психологическое давление. Известно, что их морили голодом.

21 сентября злоумышленникам избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней.

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