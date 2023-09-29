Їх утримували у підвалі, – стали відомі нові подробиці побиття чоловіків у ТЦК Старого Самбора

На Львівщині військовослужбовці Самбірського ТЦК утримували двох цивільних чоловіків у військкоматі, били та знущалися над ними. У ДБР розкрили нові деталі скандалу.

Заступника начальника Самбірського ТЦК та військового-водія підозрюють у незаконному утримуванні та катуванні двох ухилянтів, передає 24 Канал.

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Тримали у підвалі

Наразі ще триває розслідування резонансної справи. За словами речниці ДБР Тетяни Сапьян, військовослужбовці ТЦК фізично та психологічно знущалися зі своїх бранців.

Їх утримували у підвалі. Знущалися і фізично, погрожували, і психологічно намагалися натиснути на них, щоб вони добровільно пройшли ВЛК і долучилися до лав ЗСУ,

– заявила посадовиця.

Нагадаємо, нещодавно мережу сколихнуло відео, на якому посадовець військкомату та його підлеглий б'ють цивільного та погрожують йому зброєю. Правоохоронні органи відреагували відповідно і затримали чоловіків.

У ході розслідування вони з'ясували, що співробітники ТЦК утримували в приміщенні двох чоловіків – одного з них 10 днів, а іншого – 7. Потерпілими виявилися мешканці Харкова та Кривого Рогу. Їх затримали прикордонники, коли ті намагалися перетнути кордон із Польщею. Ухилянтів відправили до військкомату у Старому Самборі. Там вже заступник начальника ТЦК і його підлеглий почали "переконувати" чоловіків добровільно пройти ВЛК. При цьому до цивільних застосовували фізичну силу і психологічний тиск. Відомо, що їх морили голодом.

21 вересня зловмисникам обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб.

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