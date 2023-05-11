В Изюме оккупант убил украинку, потому что та не ответила на его комплимент: что грозит солдату
Источник:Национальная полиция Украины
Нацполиция отправила в суд дело по оккупанту за убийство украинки во время оккупации Изюма. Теперь захватчику может грозить пожизненное лишение свободы.
Так, обвинительный акт в отношении оккупанта уже направили в суд. Ему может грозить лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
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Оккупант жестоко убил женщину в Изюме
Как стало известно, 39-летний российский майор во время оккупации Изюма неоднократно приставал к 36-летней украинке, никак не реагировавшей на его "комплименты".
2 июня женщина подошла к штабу российских террористов, поскольку хотела позвонить по телефону своему брату из Ивано-Франковской области. Именно здесь был WI-FI. Воспользовавшись случаем, майор решил отомстить женщине за отказ и выстрелил ей прямо в грудь. К сожалению, она скончалась.
По данным полиции, убийцей является заместитель командира батальона по вооружению воинской части 62892, военный 245-го гвардейского мотострелкового полка России.
Подозреваемый оккупант / фото полиции
Что грозит захватчику
Оккупанту уже сообщили подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Ему может грозить лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
В России оккупант имеет жену / фото полиции
Цинические преступления россиян
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