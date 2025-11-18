Значительная часть Украины может уйти под воду: когда и почему ряд городов может исчезнуть

Глобальное потепление до конца века может серьезно навредить Украине. В частности, может затопить значительные территории из-за роста среднегодовой температуры.

Уйти под воду могут уйти несколько областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление председателя правления Гринпис в Украине Евгении Засядько для "Телеграфа".

Каким территориям грозит затопление?

Евгения Засядько рассказала, что сейчас уже практически невозможно удержать потепление в пределах +1,5 – 2 градуса. А по некоторым прогнозам до конца века возможны аж +4.

Общественная организация "Екодія" в Украине смоделировала ситуацию и пришла к выводу, что Украине грозит затопление миллионов гектаров.

Вся прибрежная территория Украины частично будет затоплена. Сюда относятся сельскохозяйственные земли, населенные пункты, промышленные зоны и другие территории. Подробнее 1168 тысяч гектаров, сюда входят 212 тысяч гектаров сельскохозяйственных территорий, застройка 35 тысяч гектаров. Сюда даже попали военные полигоны, потому что есть территории, которые близки к морю,

– рассказала Засядько.

Последние исследования по этому поводу проводили еще в 2018 году. Некоторые территории с тех пор стали оккупированными.

В общем, если вода поднимется на метр, это будет угрожать затоплением Одессы, Николаева и не только. Могут исчезнуть Щелкино и Вилково.

"Голая Пристань попадает в топ городов, которые под наибольшим риском затопления территории – 75%. Бердянск, 30%, Скадовск – 20%, Одесса – 17%, Херсон – 13%, Николаев – 9%, Мариуполь – 8%. Севастополь на 4% тоже будет затоплен. Черноморск на 2%. Ялта тоже попадает, но меньше 1%", - рассказала эксперт.

Такие масштабы последствий глобальных климатических изменений могут быть с 2100 года. Парижским соглашением 2015 года прописано, что мир должен сделать все возможное до 2050 года, чтобы не допустить подобного.

Справочно. Парижское соглашение – это международное соглашение, направлено на борьбу с изменением климата путем сокращения выбросов парниковых газов.

Действовать нужно было немедленно, в частности сокращать выбросы в атмосферу каждые 10 лет. Но этого так и не произошло.

"Поэтому сейчас под большим вопросом, сможем ли мы достичь тех целей, которые стоят в Парижском соглашении, и, какое нас ждет будущее", - отметила председатель правления Гринпис.

Она добавила, что в этом вопросе важную роль играет США, но Трамп подписал документ о выходе из Парижского соглашения.

Как изменится погода в Украине?