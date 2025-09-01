Какие изменения в садоводстве происходят из-за изменений климата?

Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко говорит, что изменения климата могут сдвинуть виноградарство и садоводство на север: виноград можно будет выращивать даже в Черкасской и Киевской областях, а южные виноградники будут под риском из-за нехватки воды, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

В Украине, по словам Тимочко, изменения климата проявляются в более интенсивных летних засухах, особенно на юге и востоке страны, что негативно влияет на сельское хозяйство.

Западные регионы все чаще страдают от паводков и наводнений из-за обильных ливней. В горных районах Карпат наблюдается ускоренное таяние снежного покрова и ледников, что меняет гидрологический режим рек и угрожает водообеспечению населенных пунктов,

– говорит специалист.

По словам эколога, увеличивается частота и сила экстремальных погодных явлений – волн жары, сильных ураганов и лесных пожаров, ранее менее мощных и редких. Также она отмечает, что из-за изменений климата в Украине появляются новые насекомые-вредители и сорняки, которые были ранее присущи только некоторым регионам.

Что ждет сельское хозяйство украинского юга?

Через 10 – 20 лет без системных мер Украина почувствует более сильные последствия изменения климата: температура будет расти быстрее мировой средней, что повлечет более интенсивные волны жары, длительные засухи и повышенный риск засух на юге и востоке, отмечает специалист.

Одним из важнейших вызовов станет сельское хозяйство. В степной зоне, в частности в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, климат постепенно становится похожим на полупустынный. В ближайшие десятилетия там будет все труднее выращивать культуры, которые требуют стабильной влаги,

– говорит Татьяна Тимочко.

Важно! Больше всего пострадают озимая пшеница, кукуруза и ячмень, что уже при засушливых годах дают меньшие урожаи. Под угрозой также выращивание сахарной свеклы и сои из-за их высокой чувствительности к недостатку воды.

В то же время виноградарство и садоводство могут сместиться севернее: климат станет пригодным для выращивания винограда даже в Черкасской или Киевской областях, но традиционные виноградники юга окажутся под угрозой из-за недостатка воды,

– отметила она.

В Карпатах и на Полесье урожайность некоторых культур может расти из-за более длинного вегетационного сезона, но будет расти риск вредителей и болезней.

Обратите внимание! Если не принимать меры, юг Украины за 20 лет может стать экономически невыгодным для сельского хозяйства без масштабного орошения, что приведет к потере аграрного потенциала и зависимости от импорта.

Как уменьшить влияние изменения климата?

По мнению эколога, Украине следует сокращать выбросы, постепенно отказываясь от угля и переходя на возобновляемую энергетику – солнце, ветер, биомассу.

Важным шагом станет развитие энергоэффективности: утепление зданий, модернизация систем отопления, массовое внедрение энергосберегающих технологий в промышленности и жилом секторе,

– отмечает Татьяна Тимочко.

Обратите внимание! Транспорт нужно делать более экологичным: развивать общественный транспорт, электромобили, железную дорогу, велосипедную и пешеходную инфраструктуру, чтобы уменьшить зависимость от авто. В сельском хозяйстве приоритет – рациональное землепользование, экономия воды, сокращение минеральных удобрений и устойчивое животноводство, чтобы уменьшить выбросы метана и закиси азота, подчеркивает она.

Леса и природные экосистемы надо защищать и восстанавливать: прекращать незаконные вырубки, сохранять водно-болотные угодья, расширять лесоразведение.

Важно! Общество должно воспитывать экологическую культуру: сортировать мусор, меньше использовать пластик, экономно расходовать ресурсы и поддерживать "зеленую экономику" через образование, информационные кампании и государственные стимулы.

Украина может потерять половину агропроизводства без орошения полей

Украина может потерять половину аграрного производства без эффективного орошения, что уже видно в таких регионах, как Бессарабия, Николаевская область и Херсонщина.

Фермеры вынуждены переходить на водосберегающие технологии обработки почвы.

Однако этого недостаточно, поэтому нужна национальная стратегия водообеспечения для восстановления орошения и эффективного распределения воды.