Без восстановления орошения обработка полей невозможна

Без эффективного орошения Украина может потерять половину аграрного производства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Всеукраинский аграрный совет.

Читайте также Нашествие саранчи спровоцировал экоцид, вызванный войной

Уже сейчас мы видим последствия в Бессарабии, в Николаевской области, в этом году на Херсонщине погибло около 400 000 гектаров посевов, еще полтора миллиона гектаров повреждены,

– говорит заместитель председателя ВАР Михаил Соколов.

По его словам, ситуация заставляет фермеров переходить на технологии обработки почвы, которые экономят влагу: strip-till (когда обрабатывают узкие полосы под посевы, а междурядья оставляют нетронутыми), no-till (прямой посев без механической обработки почвы). Но этого недостаточно, считают в ВАР, и Украине нужна национальная стратегия водообеспечения.

Из-за климатических изменений мы можем потерять половину аграрного производства. Чтобы этого не произошло, нужна государственная политика – по восстановлению орошения, накопления воды и ее распределения по сезонам. Потому что вопрос не только в объемах воды, а в том, как она распределена в течение года,

– говорит Соколов.

Ситуация, когда в начале года воды много, а потом засуха, так же, по его словам, делает невозможным сельское хозяйство.