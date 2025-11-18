Уйти под воду могут уйти несколько областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление председателя правления Гринпис в Украине Евгении Засядько для "Телеграфа".
Каким территориям грозит затопление?
Евгения Засядько рассказала, что сейчас уже практически невозможно удержать потепление в пределах +1,5 – 2 градуса. А по некоторым прогнозам до конца века возможны аж +4.
Общественная организация "Екодія" в Украине смоделировала ситуацию и пришла к выводу, что Украине грозит затопление миллионов гектаров.
Вся прибрежная территория Украины частично будет затоплена. Сюда относятся сельскохозяйственные земли, населенные пункты, промышленные зоны и другие территории. Подробнее 1168 тысяч гектаров, сюда входят 212 тысяч гектаров сельскохозяйственных территорий, застройка 35 тысяч гектаров. Сюда даже попали военные полигоны, потому что есть территории, которые близки к морю,
– рассказала Засядько.
Последние исследования по этому поводу проводили еще в 2018 году. Некоторые территории с тех пор стали оккупированными.
В общем, если вода поднимется на метр, это будет угрожать затоплением Одессы, Николаева и не только. Могут исчезнуть Щелкино и Вилково.
"Голая Пристань попадает в топ городов, которые под наибольшим риском затопления территории – 75%. Бердянск, 30%, Скадовск – 20%, Одесса – 17%, Херсон – 13%, Николаев – 9%, Мариуполь – 8%. Севастополь на 4% тоже будет затоплен. Черноморск на 2%. Ялта тоже попадает, но меньше 1%", - рассказала эксперт.
Такие масштабы последствий глобальных климатических изменений могут быть с 2100 года. Парижским соглашением 2015 года прописано, что мир должен сделать все возможное до 2050 года, чтобы не допустить подобного.
Справочно. Парижское соглашение – это международное соглашение, направлено на борьбу с изменением климата путем сокращения выбросов парниковых газов.
Действовать нужно было немедленно, в частности сокращать выбросы в атмосферу каждые 10 лет. Но этого так и не произошло.
"Поэтому сейчас под большим вопросом, сможем ли мы достичь тех целей, которые стоят в Парижском соглашении, и, какое нас ждет будущее", - отметила председатель правления Гринпис.
Она добавила, что в этом вопросе важную роль играет США, но Трамп подписал документ о выходе из Парижского соглашения.
Как изменится погода в Украине?
Климатологи прогнозируют, что к 2040 году в Украине зимы станут теплее, снег будет редкостью, а весна может наступать уже в январе.
Таким образом зимний период постепенно сокращается, а сезоны смещаются.
Изменения климата в Украине уже почувствовали на юге. В частности, это мешает традиционному виноградарству и садоводству, заставляя их переезжать на север, в частности в Черкасскую и Киевскую области.