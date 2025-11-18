Піти під воду можуть піти кілька областей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву голови правління Грінпіс в Україні Євгенії Засядько для "Телеграфу".

Яким територіям загрожує затоплення?

Євгенія Засядько розповіла, що наразі уже практично неможливо утримати потепління в межах +1,5 – 2 градуси. А за деякими прогнозами до кінця століття можливі аж +4.

Громадська організація "Екодія" в Україні змоделювала ситуацію і дійшла висновку, що Україні загрожує затоплення мільйонів гектарів.

Вся прибережна територія України частково буде затоплена. Сюди відносяться сільськогосподарські землі, населенні пункти, промислові зони та інші території. Детальніше 1168 тисяч гектарів, сюди входять 212 тисяч гектарів сільськогосподарських територій, забудова 35 тисяч гектарів. Сюди навіть потрапили військові полігони, бо є території, які близькі до моря,

– розповіла Засядько.

Останні дослідження щодо цього проводили ще у 2018 році. Деякі території відтоді стали окупованими.

Загалом, якщо вода підійметься на метр, це загрожуватиме затопленням Одеси, Миколаєва і не тільки. Можуть зникнути Щолкіне та Вилкове.

"Гола Пристань потрапляє в топ міст, які під найбільшим ризиком затоплення території – 75%. Бердянськ, 30%, Скадовськ – 20%, Одеса – 17%, Херсон – 13%, Миколаїв – 9%, Маріуполь – 8%. Севастополь на 4% теж буде затоплений. Чорноморськ на 2%. Ялта теж попадає, але менше 1%", — розповіла експертка.

Такі масштаби наслідків глобальних кліматичних змін можуть бути з 2100 року. Паризькою угодою за 2015 рік прописано, що світ повинен зробити все можливе до 2050 року, аби не допустити подібного.

Довідково. Паризька угода – це міжнародна угода, спрямована на боротьбу зі зміною клімату шляхом скорочення викидів парникових газів.

Діяти потрібно було негайно, зокрема скорочувати викиди в атмосферу кожні 10 років. Але цього так і не сталося.

"Тож зараз під великим питанням, чи ми зможемо досягнути тих цілей, які стоять в Паризькій угоді, і, яке нас чекає майбутнє", — зауважила голова правління Грінпіс.

Вона додала, що у цьому питанні важливу роль відіграє США, але Трамп підписав документ про вихід з Паризької угоди.

Як зміниться погода в Україні?