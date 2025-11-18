Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Погіршення погоди в України: які області накриють дощі та коли

Якою буде погода в Україні 19 листопада?

В Україні 19 листопада в східних та центральних областях пройдуть дощі. Зокрема, в центральних областях прогнозують дощі з мокрим снігом. На заході та півночі країни опадів не очікується.

Південь та схід країни залишатимуться в теплій повітряній масі, а на решті території внаслідок поширення холодного повітря з північного заходу Європи температура знизиться,

– підсумували в Укргідрометцентрі.

Відтак, за даними синоптиків, в цей день буде хмарно з проясненнями. Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура на півдні та сході країни вночі 4 – 9 градусів, вдень 7 – 12 градусів тепла, в Криму 15 – 20 градусів. На решті території вночі прогнозують 0 – 5 градусів морозу (в більшості центральних областей 0 – 5 градусів тепла), вдень 2 – 7 градусів тепла; Карпатах вночі 4 – 9 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

Яка температура в обласних центрах?

Київ +3...+5;

Ужгород +5...+7;

Львів +4…+6;

Івано-Франківськ +3...+5;

Тернопіль +3...+5;

Чернівці +3...+5;

Хмельницький +3...+5;

Луцьк +3...+5;

Рівне +4...+6;

Житомир +4...+6;

Вінниця +5...+7;

Одеса +7...+9;

Миколаїв +7...+9;

Херсон +6...+8;

Сімферополь +17...+19;

Кропивницький +3...+5;

Черкаси +4...+6;

Чернігів +4...+6;

Суми +3...+5;

Полтава +4...+6;

Дніпро +4...+6;

Запоріжжя +9...+11;

Донецьк +5...+7;

Луганськ +4...+6;

Харків +4...+6.



Погода в Україні 19 листопада / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні