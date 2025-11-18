Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 19 листопада?

В Україні 19 листопада в східних та центральних областях пройдуть дощі. Зокрема, в центральних областях прогнозують дощі з мокрим снігом. На заході та півночі країни опадів не очікується.

Південь та схід країни залишатимуться в теплій повітряній масі, а на решті території внаслідок поширення холодного повітря з північного заходу Європи температура знизиться,
– підсумували в Укргідрометцентрі.

Відтак, за даними синоптиків, в цей день буде хмарно з проясненнями. Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура на півдні та сході країни вночі 4 – 9 градусів, вдень 7 – 12 градусів тепла, в Криму 15 – 20 градусів. На решті території вночі прогнозують 0 – 5 градусів морозу (в більшості центральних областей 0 – 5 градусів тепла), вдень 2 – 7 градусів тепла; Карпатах вночі 4 – 9 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

Яка температура в обласних центрах?

  • Київ +3...+5;
  • Ужгород +5...+7;
  • Львів +4…+6;
  • Івано-Франківськ +3...+5;
  • Тернопіль +3...+5;
  • Чернівці +3...+5;
  • Хмельницький +3...+5;
  • Луцьк +3...+5;
  • Рівне +4...+6;
  • Житомир +4...+6;
  • Вінниця +5...+7;
  • Одеса +7...+9;
  • Миколаїв +7...+9;
  • Херсон +6...+8;
  • Сімферополь +17...+19;
  • Кропивницький +3...+5;
  • Черкаси +4...+6;
  • Чернігів +4...+6;
  • Суми +3...+5;
  • Полтава +4...+6;
  • Дніпро +4...+6;
  • Запоріжжя +9...+11;
  • Донецьк +5...+7;
  • Луганськ +4...+6;
  • Харків +4...+6.


Погода в Україні 19 листопада / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні

  • У вівторок, 18 листопада, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні. До кінця дня 18 листопада пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

    Вказується, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

  • Нагадаємо, в ніч проти 18 листопада в низці регіонів України випав сніг. Так, вночі сніжило у Львові та області. Вранці сніг помітили й на Прикарпатті.

  • Тим часом у Буковелі не просто випав легенький сніг, він встиг припорошити землю. На горі Піп Іван також хмарно, йде невеликий сніг, та дме вітер.