"Казак" из-под Алушты избил и изнасиловал 94-летнюю прабабушку своего друга, – СМИ

Во временно оккупированном Крыму мужчина, называющий себя русским "казаком", вероятно, напился и изнасиловал прабабушку своего товарища. Семья пострадавшей написала заявление в полицию, после чего в ее адрес начали звучать угрозы.

В воскресенье, 23 апреля, стало известно, что 94-летнюю прабабушку избил и изнасиловал 21-летний "казак" из Алушты, по имени Сергей. 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ сообщает, что парень хотел встретиться со своим другом, чтобы выпить и вспомнить старые времена.

Смотрите также Повестки на блокпостах и за рубежом: что изменится в призыве для мужчин и что такое уведомление

Как все разворачивалось

Собственно, друг попросил Сергея посидеть с его прабабушкой, пока он не придет. Однако "казак" сам напился и напал на пожилую женщину. Когда внук погибшей приехал, то застал спящего Сергея на своей родственнице.

Когда парень осознал свой ужасный поступок, скрылся с места происшествия, однако потом его задержала полиция по заявлению семьи пострадавшей.

После этого родственники Сергея начали угрожать близким женщины из-за этого. Как пишут СМИ, родители обвиняемого пообещали убить семью потерпевшей, поскольку, по их мнению, они разрушили жизнь их сына.

Для россиян изнасилование – привычная практика

Отметим к этой теме, что российские оккупанты в Украине от 24 февраля 2022 года насилуют женщин, мужчин и даже детей. То есть понятно, что для граждан враждебного государства и так называемых "приверженцев русского мира" является чем-то привычным и совершенно нормальным совершать преступления сексуального характера.

Кстати, не так давно генеральный прокурор Украины Андрей Костин в Конгрессе США рассказывал о сексуальных преступлениях окупантов. По его словам, захватчики, в частности, насиловали женщину в Херсонской области, ворвавшись незаконно в ее дом. Также они угрожали расправой 9-летнему сыну потерпевшей.

Кроме того, как констатировал Костин, с начала полномасштабного вторжения было зафиксировано около 80 тысяч военных преступлений врага на территории Украины.

Российские информационные ресурсы утверждают, что правоохранители все еще проводят расследование по этому делу.