"Казак" из-под Алушты избил и изнасиловал 94-летнюю прабабушку своего друга, – СМИ

23 апреля 2023, 18:07
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Во временно оккупированном Крыму мужчина, называющий себя русским "казаком", вероятно, напился и изнасиловал прабабушку своего товарища. Семья пострадавшей написала заявление в полицию, после чего в ее адрес начали звучать угрозы.

В воскресенье, 23 апреля, стало известно, что 94-летнюю прабабушку избил и изнасиловал 21-летний "казак" из Алушты, по имени Сергей. 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ сообщает, что парень хотел встретиться со своим другом, чтобы выпить и вспомнить старые времена.

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Как все разворачивалось

Собственно, друг попросил Сергея посидеть с его прабабушкой, пока он не придет. Однако "казак" сам напился и напал на пожилую женщину. Когда внук погибшей приехал, то застал спящего Сергея на своей родственнице.

Когда парень осознал свой ужасный поступок, скрылся с места происшествия, однако потом его задержала полиция по заявлению семьи пострадавшей.

После этого родственники Сергея начали угрожать близким женщины из-за этого. Как пишут СМИ, родители обвиняемого пообещали убить семью потерпевшей, поскольку, по их мнению, они разрушили жизнь их сына.

Обратите внимание! Российские информационные ресурсы утверждают, что правоохранители все еще проводят расследование по этому делу.

Для россиян изнасилование – привычная практика

  • Отметим к этой теме, что российские оккупанты в Украине от 24 февраля 2022 года насилуют женщин, мужчин и даже детей. То есть понятно, что для граждан враждебного государства и так называемых "приверженцев русского мира" является чем-то привычным и совершенно нормальным совершать преступления сексуального характера.
  • Кстати, не так давно генеральный прокурор Украины Андрей Костин в Конгрессе США рассказывал о сексуальных преступлениях окупантов. По его словам, захватчики, в частности, насиловали женщину в Херсонской области, ворвавшись незаконно в ее дом. Также они угрожали расправой 9-летнему сыну потерпевшей.
  • Кроме того, как констатировал Костин, с начала полномасштабного вторжения было зафиксировано около 80 тысяч военных преступлений врага на территории Украины.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак