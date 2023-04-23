"Казак" з-під Алушти побив і зґвалтував 94-річну прабабцю свого друга, – ЗМІ

У тимчасово окупованому Криму, чоловік, що називає себе російським "казаком", ймовірно, напився та зґвалтував прабабусю свого товариша. Сім'я постраждалої написала заяву в поліцію, після чого в її адресу почали лунати погрози.

У неділю, 23 квітня, стало відомо, що 94-річну прабабусю побив і зґвалтував 21-річний "казак" з Алушти, на ім'я Сергій. 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ інформує, що хлопець хотів зустрітися зі своїм другом, аби випити та згадати старі часи.

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Як все розгорталось

Власне, друг попросив Сергія посидіти з його прабабусею, допоки він не прийде. Однак "казак" сам напився та напав на літню жінку. Коли онук загиблої приїхав, то застав сплячого Сергія на своїй родичці.

Коли хлопець усвідомив свій жахливий вчинок, втік з місця події, проте все ж потім його затримала поліція за заявою сім'ї постраждалої.

Після цього родичі Сергія почали погрожувати близьким жінки через це. Як пишуть ЗМІ, батьки обвинуваченого пообіцяли вбити сім'ю потерпілої, оскільки, на їхню думку, вони зруйнували життя їхнього сина.

Для росіян зґвалтування – звична практика

Зазначимо до цієї теми, що російські окупанти в Україні від 24 лютого 2022 року ґвалтують жінок, чоловіків та навіть дітей. Себто зрозуміло, що для громадян ворожої держави та так званих "прихильників руского міра" є чимось звичним і зовсім нормальним скоювати злочини сексуального характеру.

До речі, не так давно генеральний прокурор України Андрій Костін у Конгресі США розповідав про сексуальні злочини окупантів. За його словами, загарбники, зокрема, ґвалтували жінку на Херсонщині, увірвавшись незаконно в її будинок. Також вони погрожували розправою 9-річному сину потерпілої.

Окрім того, як констатував Костін, від початку повномасштабного вторгнення було зафіксовано близько 80 тисяч воєнних злочинів ворога на території України.

Російські інформаційні ресурси стверджують, що правоохоронці все ще проводять розслідування у цій справі.