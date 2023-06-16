Больше года насиловал собственную 13-летнюю дочь: в Киевской области задержали отца-педофила
Источник:Андрей Небитов
Мужчина неоднократно совершал сексуальное насилие. Из-за него ребенок страдал больше года. Обидчик может получить 15-летний срок заключения.
В Киевской области задержан насильник. Об этом руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов заявил в соцсетях.
Читайте также Насиловала и продавала педофилам: в Польше задержали украинку, которая издевалась над своими детьми
Отец развращал собственного ребенка
39-летний житель одного из сел Броварского района неоднократно насиловал собственную дочь. Ребенок страдал от сексуального насилия в семье более одного года. Известно, что пострадавшей девушке 13 лет.
Суд уже принял решение о мере пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители поместили отца пострадавшего ребенка в изолятор временного содержания. Педофил может сесть максимум на 15 лет.
Другие случаи изнасилования несовершеннолетних в Украине
- В Днепропетровской области мужчина зашел в дом, из которого выехал его знакомый, и прямо там изнасиловал 12-летнюю девочку из семьи новых жильцов. Педофилом оказался житель Синельниковского района и бывший зек. Его уже задержали.
- Похожий случай произошел в Броварах. Там в гости к знакомым пришел 48-летний уроженец Бердянска, который тоже успел отсидеть. Пока женщины готовили на кухне, он попытался изнасиловать 4-летнего ребенка, а затем скрылся когда жертва закричала. Маленькую девочку госпитализировали вместе с мамой, а обидчика задержали.
- Другой ужасный инцидент произошел в Хмельницкой области. Там насильником оказался пенсионер. 76-летний мужчина совершил сексуальное насилие в отношении 9-летней девочки, с мамой которой он дружил.