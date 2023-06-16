Понад рік ґвалтував власну 13-річну доньку: на Київщині затримали батька-педофіла
Джерело:Андрій Нєбитов
Чоловік неодноразово вчиняв сексуальне насильство. Через нього дитина страждала більше року. Кривдник може отримати 15-річний термін ув'язнення.
У Київській області затримали ґвалтівника. Про це керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов заявив у соцмережах.
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Батько розбещував власну дитину
39-річний житель одного з сіл Броварського району неодноразово ґвалтував власну доньку. Дитина потерпала від сексуального насильства у сім'ї більше одного року. Відомо, що постраждалій дівчині 13 років.
Суд вже ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці помістили батька постраждалої дитини до ізолятора тимчасового тримання. Педофіл може сісти максимум на 15 років.
Інші випадки зґвалтування неповнолітніх в Україні
- Ще один такий випадок із сексуальним насиллям у родині стався на Закарпатті. Там ґвалтівником виявився не біологічний батько дитини, а вітчим. 43-річний чоловік протягом двох років ґвалтував 12-річну пасербицю. Край цьому жахіттю поклала її рідна мама, яка звернулася до поліції.
- У Дніпропетровській області чоловік зайшов до будинку, з якого виїхав його знайомий, та прямо там зґвалтував 12-річну дівчинку з сім'ї нових мешканців. Педофілом виявився житель Синельниківського району та колишній зек. Його вже затримали.
- Схожий випадок стався у Броварах. Там у гості до знайомих завітав 48-річний уродженець Бердянська, який теж встиг відсидіти. Поки жінки готували на кухні, він спробував зґвалтувати 4-річну дитину, а потім втік, коли вона закричала. Маленьку дівчинку ушпиталили разом з мамою, а кривдника затримали.
- А на Черкащині ґвалтівниками виявилися не колишні зеки, а правоохоронці. У травні троє чоловіків вчинили сексуальне насилля над своєю знайомою 17-річною дівчиною. На той момент двоє кривдників працювали у поліції. Інцидент стався на квартирі одного з ґвалтівників у Черкасах.
- Інший жахливий інцидент відбувся на Хмельниччині. Там гвалтівником виявився пенсіонер. 76-річний чоловік вчинив сексуальне насилля щодо 9-річної дівчинки, з мамою якої він товаришував.