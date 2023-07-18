Насиловал трех несовершеннолетних дочерей сожительницы: в Киеве на 15 лет осудили мужчину

К 15 годам лишения свободы приговорили мужчину, систематически насиловавшего трех несовершеннолетних дочерей женщины, с которой он жил. Девочкам было 12, 13 и 14 лет.

Соответствующее решение вынес Деснянский районный суд Киева, о чем сообщили во вторник, 18 июля. Проживал уже осужденный мужчина с матерью дочерек, которых насиловал, в период с 2018 до 2021 года.

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Детали дела

Судили насильника по 152 и 153 статьям Уголовного кодекса Украины. В первой речь идет об изнасиловании, а во второй – о сексуальном насилии.

Ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы. Прокуроры в суде доказали, что осужденный, проживая с матерью трех несовершеннолетних девочек – 12, 13 и 14 лет, с 2018 по 2021 годы систематически насиловал дочерей своей сожительницы,

– говорится в сообщении.

Следует сказать, что к этому делу были приобщены:

ювенальные прокуроры Деснянской окружной прокуратуры Киева, публично обвинившие насильника;

представители Деснянского управления полиции Главного управления Нацполиции в столице, которые проводили досудебное расследование.

Он удовлетворял половую страсть неестественным способом, применяя для этого физическое насилие. На момент совершения преступлений одна из девочек была малолетней.

Изнасилование: последнее

В Тернопольской области мужчина, вероятно, годами насиловал свою дочь. За дело уже взялись правоохранители, направив его на рассмотрение суда. Происходило это в период с 2018 по 2023 год.

В то же время в Хмельницкой области недавно был оглашен приговор 21-летнему мужчине, который изнасиловал и убил несовершеннолетнюю 16-летнюю девушку. Он проведет 14 лет в месте лишения свободы.

Также на Волыни осудили мужчину, который, будучи пьян и угрожая ножом, затянул несовершеннолетнюю девушку в автомобиль, отвез ее в безлюдное место и дважды изнасиловал. За это ему уже светит 11 лет тюрьмы.

Согласно украинскому законодательству, малолетнее лицо – это человек, не достигший 14 лет.