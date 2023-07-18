Насиловал трех несовершеннолетних дочерей сожительницы: в Киеве на 15 лет осудили мужчину

18 июля 2023, 15:14
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Источник:

Офис Генпрокурора

К 15 годам лишения свободы приговорили мужчину, систематически насиловавшего трех несовершеннолетних дочерей женщины, с которой он жил. Девочкам было 12, 13 и 14 лет.

Соответствующее решение вынес Деснянский районный суд Киева, о чем сообщили во вторник, 18 июля. Проживал уже осужденный мужчина с матерью дочерек, которых насиловал, в период с 2018 до 2021 года.

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Детали дела

Судили насильника по 152 и 153 статьям Уголовного кодекса Украины. В первой речь идет об изнасиловании, а во второй – о сексуальном насилии.

Ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы. Прокуроры в суде доказали, что осужденный, проживая с матерью трех несовершеннолетних девочек – 12, 13 и 14 лет, с 2018 по 2021 годы систематически насиловал дочерей своей сожительницы,
– говорится в сообщении.

Следует сказать, что к этому делу были приобщены:

  • ювенальные прокуроры Деснянской окружной прокуратуры Киева, публично обвинившие насильника;
  • представители Деснянского управления полиции Главного управления Нацполиции в столице, которые проводили досудебное расследование.

Он удовлетворял половую страсть неестественным способом, применяя для этого физическое насилие. На момент совершения преступлений одна из девочек была малолетней.

Обратите внимание! Согласно украинскому законодательству, малолетнее  лицо – это человек, не достигший 14 лет.

Изнасилование: последнее

Важно! Только год назад, 20 июня 2022 года, Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Это документ, который криминализирует насилие против женщин в различных его проявлениях и предотвращает его.
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак