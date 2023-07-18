Ґвалтував трьох неповнолітніх доньок жінки, з якою жив: у Києві на 15 років засудили чоловіка

До 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, що систематично ґвалтував трьох неповнолітніх доньок жінки, з якою він жив. Дівчаткам було 12, 13 та 14 років.

Зазначимо, що відповідне рішення виніс Деснянський районний суд Києва, про що повідомили у вівторок, 18 липня. Проживав уже засуджений чоловік з матір'ю доньок, яких ґвалтував, у період від 2018 до 2021 року.

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Деталі справи

Судили ґвалтівника за 152 та 153 статтями Кримінального кодексу України. У першій йдеться про зґвалтування, а другій – про сексуальне насилля.

Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі. Прокурори у суді довели, що засуджений, проживаючи з матір'ю трьох неповнолітніх дівчат – 12, 13 та 14 років, з 2018 по 2021 роки систематично ґвалтував доньок своєї співмешканки,

– йдеться у повідомленні.

Слід сказати, що до цієї справи були долучені:

ювенальні прокурори Деснянської окружної прокуратури Києва, які публічно обвинуватили ґвалтівника;

представники Деснянського управління поліції Головного управління Нацполіції в столиці, що проводили досудове розслідування.

Він задовольняв статеву пристрасть неприродним способом, застосовуючи при цьому фізичне насильство. На момент вчинення злочинів одна з дівчаток була малолітньою.

Зґвалтування: останнє

У Тернопільській області чоловік, ймовірно, роками ґвалтував свою доньку. За справу вже взялися правоохоронці, скерувавши її на розгляд суду. Відбувалось це у період з 2018 по 2023 рік.

Водночас у Хмельницькій області нещодавно оголосили вирок 21-річному чоловіку, який зґвалтував та вбив неповнолітню 16-річну дівчину. Він проведе 14 років у місці позбавлення волі.

Також на Волині засудили чоловіка, що напідпитку, погрожуючи ножем, затягнув неповнолітню дівчину до автомобіля, відвіз її у безлюдне місце та двічі згвалтував. За це йому уже світить 11 років тюрми.

Згідно з українським законодавством, малолітня особа – це людина, що не досягла 14 років.