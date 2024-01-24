Насиловал дочерей и снимал на телефон: на Буковине будут судить обидчика несовершеннолетних

Отвратительные преступления совершались на Буковине. Там мужчина систематически развращал своих двух несовершеннолетних падчериц и родную дочь.

Теперь злоумышленник предстанет перед судом. Ему грозит пожизненное заключение.

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Что установило следствие

Правоохранители выяснили, что житель Буковины систематически насиловал и издевался над двумя своими несовершеннолетними падчерицами и родной дочерью, с которыми проживал в одном доме.

Кроме того, нарушитель снимал противоправные действия на мобильный телефон. Видео, на которых он развращал девочек, мужчина хранил и показывал своим жертвам.

В ходе изучения обстоятельств дела полицейские изъяли компьютерную технику и мобильный телефон с видеоконтентом, относящийся к детской порнографии.

Известно, что досудебное расследование осуществлялось по статьям:

изнасилование;

развращение несовершеннолетних;

ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;

получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение.

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