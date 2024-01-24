Ґвалтував доньок і знімав на телефон: на Буковині судитимуть кривдника неповнолітніх

Огидні злочини відбувалися на Буковині. Там чоловік систематично розбещував своїх двох неповнолітніх падчерок і рідну доньку.

Тепер зловмисник постане перед судом. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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Що встановило слідство

Правоохоронці з'ясували, що мешканець Буковини систематично ґвалтував та знущався з двох своїх неповнолітніх падчерок та рідної доньки, з якими проживав в одному помешканні.

Крім того, порушник фільмував протиправні дії на мобільний телефон. Відео, на яких він розбещував дівчат, чоловік зберігав і показував своїм жертвам.

У ході вивчення обставин справи поліцейські вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон з відеоконтентом, що належить до дитячої порнографії.

Відомо, що досудове розслідування здійснювали за статтями:

зґвалтування;

розбещення неповнолітніх;

ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;

одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження.

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