На Закарпатье супруги насиловали ребенка и снимали на видео: Офис генпрокурора сделал заявление

Муж вместе с женой насиловали ребенка и снимали отдельные эпизоды на видео. Ребенок сам решился обратиться в полицию. Горе-"родителей" уже задержали.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что мужчину и женщину, изнасиловавших малолетнего ребенка, задержали. Им уже сообщили о подозрении.

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Ребенок пережил ужас: подробности жуткого дела

По данным следствия, мужчина вместе с сожительницей совершали действия сексуального характера в отношении ее дочери, не достигшей 14 лет. Отдельные эпизоды мать ребенка снимала на видео и отправляла ему.

Девочка сама обратилась к правоохранителям 29 марта. Она решилась после того, как узнала о резонансной истории с несправедливым решением суда в "Верхневоротском изнасиловании".

Она рассказала, что отчим неоднократно насиловал ее с июля 2021 года. А "мать" ребенка также заставляла девочку вступать в половой контакт с ней и отчимом. Дома у них обнаружили многочисленные видеодоказательства.

В ходе экспертизы у девочки увидели множественные разрывы женской плевы. Оказалось, что насилие к ребенку начали совершать еще с 7-летнего возраста.

Насильников сразу задержали

После получения заявления от ребенка полиция оперативно задержала мать девочки и ее сожителя.

После получения информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней правоохранители оперативно обнаружили и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины мать и ее сожителя. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

При процессуальном руководстве Тячевской окружной прокуратуры мужчине и женщине сообщили о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка, хранении детской порнографии и совершении домашнего насилия (часть 4 статьи 152, часть 1 статьи 301-1, статьи 126-1 УК Украины).

Также женщине отдельно сообщили о подозрении в совершении относительно этого ребенка сексуального насилия (часть 4 статьи 153 УК Украины).

В настоящее время супругам выбирают меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на безальтернативном содержании под стражей. Ребенка взяли под опеку социальные работники.