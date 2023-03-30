На Закарпатті подружжя ґвалтувало дитину й знімали це на відео: Офіс генпрокурора зробив заяву

Чоловік разом з дружиною ґвалтували дитину й знімали окремі епізоди на відео. Дитина сама наважилась звернутись до поліції. Горе-"батьків" вже затримали.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що чоловіка та жінку, які ґвалтували малолітню дитину, затримали. Їм вже повідомили про підозру.

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Дитина пережила жах: подробиці моторошної справи

За даними слідства, чоловік разом зі співмешканкою вчиняли дії сексуального характеру щодо її доньки, яка не досягла 14 років. Окремі епізоди мати дитини знімала на відео та відправляла йому.

Дівчинка сама звернулася до правоохоронців 29 березня. Вона наважилась після того, як дізналась про резонансну історію із несправедливим рішенням суду у "Верхньоворітському зґвалтуванні".

Вона розповіла, що вітчим неодноразово ґвалтував її з липня 2021 року. А "мати" дитини також змушувала її вступати в статевий контакт з нею та вітчимом. Вдома у них знайшли численні відеодокази.

Під час експертизи у дівчинки побачили множинні розриви жіночої пліви. Виявилось, що насилля до дитини почали вчиняти ще з 7-річного віку.

Ґвалтівників одразу затримали

Після отримання заяви від дитини поліція оперативно затримала матір дівчинки та її співмешканця.

Після отримання інформації про вчинення протиправних дій стосовно неповнолітньої, правоохоронці оперативно виявили та затримали в порядку статті 208 КПК України матір і її співмешканця. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури чоловіку та жінці повідомили про підозру у зґвалтуванні малолітньої дитини, зберіганні дитячої порнографії та вчиненні домашнього насильства (частина 4 статті 152, частина 1 статті 301-1, статті 126-1 КК України).

Також жінці окремо повідомили про підозру у вчиненні стосовно цієї дитини сексуального насильства (частина 4 статті 153 КК України).

Наразі подружжю обирають запобіжні заходи. Прокуратура наполягатиме на безальтернативному триманні під вартою. Дитину взяла під опіку соціальні працівники.