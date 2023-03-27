Групповое изнасилование на Закарпатье: вопиющий случай прокомментировал глава МОН Лисовой
Источник:Оксен Лисовой
Недавно всю Украину всколыхнула история годовой давности, которая произошла на Закарпатье. В селе Верхние Ворота трое несовершеннолетних изнасиловали свою подругу и записали все на видео.
Украинцев возмутил приговор – испытательный срок на 2 года для насильников. Новоназначенный министр образования Оксен Лисовой уже отреагировал на эту историю.
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Виноват всегда обидчик
Лисовой отметил, что случившееся на Закарпатье – сам факт и приговор суда относительно этого вопиющего случая – нуждаются в немедленной синергии правозащитников, общественных активистов, образовательного сообщества и лидеров мнения, чтобы никакие предубеждения, никакие связи, никакие стигмы не встали на пути справедливого решения.
Я как отец двух сыновей, как мужчина, который много видел в жизни, стою на мысли, что виноват всегда только обидчик. Точка,
– говорится в сообщении.
Он добавил, что такие ситуации еще раз транслируют искаженное чувство безнаказанности и то, что наличие "нужных связей" решают все.
Кроме того, министр подчеркнул, что в школах учителя до сих пор не учат детей тому, что важнее любых формул, подлежащих со сказуемыми и нуклеиновых кислот – взаимодействия друг с другом, пониманию эмоций и уважению к личным границам
"Я обещаю вместе с коллегами приложить все усилия, чтобы довести дело до того окончания, которого оно заслуживает. Мы не для того проходили болезненные и жертвенные трансформации, майданы и войну за ценности, чтобы общество до сих пор толеровало принципы, которые эффективно работали в 90-х", – резюмировал глава МОН.
Что известно о происшествии
- На Закарпатье суд вынес приговор трем подросткам, которые летом 2021 изнасиловали 14-летнюю девочку. Это произошло в селе Верхние Ворота.
- Злоумышленники тогда снимали все на телефон и распространили видео в сети. Возмущает приговор для подростков. Суд назначил трем обвиняемым приговор в виде 5 лет тюрьмы. Однако они были освобождены от отбывания наказания из-за того, что они несовершеннолетние, назначив испытательный срок на 2 года.
- Впоследствии по делу появились новые детали: у девочки, пострадавшей от обидчиков, не было даже адвоката. Украинцы выражают возмущение решением суда: звезды, военные, политические деятели распространяют сообщения о недобропорядочности судьи. Как отмечают неравнодушные, необходимо предать огласке это дело, чтобы обжаловать приговор "коррумпированной" судьи.
- Для продолжения судебного процесса известный юрист и защитник Украины Маси Наем собирает группу лучших адвокатов.
- Отец пострадавшей сказал журналисту, что готов продолжать дело, поэтому будет подавать апелляцию на скандальное решение суда. Кроме того, дело об изнасиловании было донесено в Офис Генерального прокурора и Высшего совета правосудия.