Групове зґвалтування на Закарпатті: кричущий випадок прокоментував новий міністр освіти Лісовий

Нещодавно всю Україну сколихнула історія річної давності, яка сталась на Закарпатті. У селі Верхні Ворота троє неповнолітніх зґвалтували свою подругу і записали все на відео.

Українців обурив вирок суду – іспитовий термін на 2 роки для ґвалтівників. Новопризначений міністр освіти Оксен Лісовий вже відреагував на цю історію.

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Винен завжди кривдник

Лісовий зауважив, що те, що трапилось на Закарпатті – сам факт і вирок суду стосовно цього кричущого випадку – потребують негайної синергії правозахисників, громадських активістів, освітянської спільноти та лідерів думки, аби ніякі упередження, ніякі зв'язки, ніякі стигми не стали на шляху справедливого рішення.

Я як батько двох синів, як чоловік, який чимало бачив у житті, стою на думці, що винен завжди лише кривдник. Крапка,

– йдеться у повідомленні.

Він додав, що такі ситуації вкотре транслюють викривлене відчуття безкарності та те, що наявність "потрібних зв'язків" вирішують усе.

Крім того, міністр наголосив, що у школах вчителі досі не вчать дітей тому, що важливіше за будь-які формули, підмети з присудками й нуклеїнові кислоти – взаємодії одне з одним, розумінню емоцій і повазі до особистих кордонів.

"Я обіцяю спільно з колегами докласти всіх зусиль, аби довести справу до того закінчення, на яке вона заслуговує. Ми не для того проходили болісні й жертовні трансформації, майдани й війну за цінності, аби суспільство досі толерувало принципи, які ефективно працювали в 90-х", – резюмував очільник МОН.

Що відомо про подію