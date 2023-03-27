Групове зґвалтування на Закарпатті: кричущий випадок прокоментував новий міністр освіти Лісовий
Джерело:Оксен Лісовий
Нещодавно всю Україну сколихнула історія річної давності, яка сталась на Закарпатті. У селі Верхні Ворота троє неповнолітніх зґвалтували свою подругу і записали все на відео.
Українців обурив вирок суду – іспитовий термін на 2 роки для ґвалтівників. Новопризначений міністр освіти Оксен Лісовий вже відреагував на цю історію.
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Винен завжди кривдник
Лісовий зауважив, що те, що трапилось на Закарпатті – сам факт і вирок суду стосовно цього кричущого випадку – потребують негайної синергії правозахисників, громадських активістів, освітянської спільноти та лідерів думки, аби ніякі упередження, ніякі зв'язки, ніякі стигми не стали на шляху справедливого рішення.
Я як батько двох синів, як чоловік, який чимало бачив у житті, стою на думці, що винен завжди лише кривдник. Крапка,
– йдеться у повідомленні.
Він додав, що такі ситуації вкотре транслюють викривлене відчуття безкарності та те, що наявність "потрібних зв'язків" вирішують усе.
Крім того, міністр наголосив, що у школах вчителі досі не вчать дітей тому, що важливіше за будь-які формули, підмети з присудками й нуклеїнові кислоти – взаємодії одне з одним, розумінню емоцій і повазі до особистих кордонів.
"Я обіцяю спільно з колегами докласти всіх зусиль, аби довести справу до того закінчення, на яке вона заслуговує. Ми не для того проходили болісні й жертовні трансформації, майдани й війну за цінності, аби суспільство досі толерувало принципи, які ефективно працювали в 90-х", – резюмував очільник МОН.
Що відомо про подію
- На Закарпатті суд виніс вирок трьом підліткам, які влітку 2021 року зґвалтували 14-річну дівчинку. Це сталось у селі Верхні Ворота.
- Зловмисники знімали тоді все на телефон та поширили відео в мережі. Обурює вирок для підлітків. Суд призначив трьом обвинувачем вирок у вигляді 5 років ув'язнення. Однак їх звільнили від відбування покарання через те, що вони неповнолітні, призначивши випробувальний термін на 2 роки.
- Згодом у справі з'явились нові деталі: у дівчинки, яка постраждала від кривдників, не було навіть адвоката. Українці висловлюють обурення рішенням суду: зірки, військові, політичні діячі поширюють дописи про недоброчесність судді. Як зазначають небайдужі, необхідно надати розголосу цій справі, аби оскаржити вирок "корумпованої" судді.
- Для продовження судового процесу відомий юрист та захисник України Масі Наєм збирає групу найкращих адвокатів.
- Батько постраждалої сказав журналісту, що готовий продовжувати справу, тому подаватиме апеляцію на скандальне рішення суду. Крім того, справу про зґвалтування донесли до Офісу генерального прокурора та Вищої ради правосуддя.