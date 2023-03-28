Дело об изнасиловании на Закарпатье: Высший совет правосудия проверит жалобы на судью

На Закарпатье суд вынес приговор трем несовершеннолетним насильникам, обидевшим 14-летнюю девочку. Им назначили 5 лет заключения, однако с испытательным сроком в два года. Такое решение возмутило общество. Теперь Высший совет правосудия проверит жалобы на судью.

В Высшем совете правосудия заявили, что проверят жалобы на судью Воловецкого районного суда Закарпатской области по делу об изнасиловании несовершеннолетней.

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В Высшем совете правосудия заверили, что разделяют обеспокоенность общественности, журналистов и уполномоченных лиц органов власти относительно объективности проведенного досудебного и судебного расследования по делу, а также справедливости определенного судом наказания.

Однако могут действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. Также добавили, что ВСП не наделен полномочием вмешиваться в рассмотрение судами судебных дел, давать оценку имеющимся в деле доказательствам, проверять внепроцессуальным способом законность и обоснованность судебных решений, комментировать их.

Проверка законности и обоснованности судебного решения относится исключительно к компетенции суда высшей инстанции, в данном случае апелляционного суда. Приговор суда первой инстанции не вступил в законную силу и может быть обжалован,

– отметили в Высшем совете правосудие.

Заметили, что согласно сообщению Офиса генпрокурора, прокуратура будет оспаривать приговор в установленном законом порядке. В то же время ВСП не наделен правом инициировать вопрос об открытии дисциплинарного дела по собственной инициативе по сообщениям изложенным в СМИ о наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях судьи.

"Право на обращение с жалобой о совершении дисциплинарного проступка судьей (дисциплинарной жалобой) имеет любое лицо", – добавили в ВСП.

Зарегистрированные жалобы о совершении судьей Воловецкого районного суда Закарпатской области Софилканыч О.А. дисциплинарного проступка и сообщения судьи о вмешательстве в ее деятельность как судьи во время совершения правосудия будут объективно проверены, им будет дана соответствующая оценка в определенном законом порядке,

– подытожили в Высшем совете правосудия.

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Кратко о деле по изнасилованию несовершеннолетней