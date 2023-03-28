Справа про зґвалтування на Закарпатті: Вища рада правосуддя перевірить скарги на суддю

На Закарпатті суд виніс вирок трьом неповнолітнім ґвалтівникам, які скривдили 14-річну дівчинку. Їм призначили 5 років ув'язнення, однак, з випробувальним терміном у два роки. Таке рішення обурило суспільство. Тепер Вища рада правосуддя перевірить скарги на суддю.

У Вищій раді правосуддя заявили, що перевірять скарги на суддю Воловецького районного суду Закарпатської області у справі щодо зґвалтування неповнолітньої.

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У Вищій раді правосуддя запевнили, що розділяють занепокоєння громадськості, журналістів та уповноважених осіб органів влади щодо об'єктивності проведеного досудового та судового розслідування у справі, а також щодо справедливості визначеного судом покарання.

Однак, можуть діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Також додали, що ВРП не наділена повноваженням втручатися в розгляд судами судових справ, надавати оцінку наявним у справі доказам, перевіряти у позапроцесуальний спосіб законність та обґрунтованість судових рішень, коментувати їх.

Перевірка законності та обґрунтованості судового рішення належить виключно до компетенції суду вищої інстанції, у даному випадку – апеляційного суду. Наразі вирок суду першої інстанції не набрав законної сили і може бути оскарженим,

– зазначили у Вищій раді правосуддя.

Зауважили, що згідно з повідомленням Офісу генпрокурора, прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку. Водночас ВРП не наділена правом ініціювати питання про відкриття дисциплінарної справи за власною ініціативою за повідомленнями викладеними у ЗМІ про наявність ознак дисциплінарного проступку в діях судді.

"Право на звернення із скаргою про вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарною скаргою) має будь-яка особа", – додали у ВРП.

Зареєстровані скарги про вчинення суддею Воловецького районного суду Закарпатської області Софілканич О. А. дисциплінарного проступку та повідомлення судді про втручання в її діяльність як судді під час здійснення правосуддя, будуть об'єктивно перевірені, їм буде надана відповідна оцінка у визначеному законом порядку,

– підсумували у Вищій раді правосуддя.

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