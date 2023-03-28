Справа про зґвалтування на Закарпатті: Вища рада правосуддя перевірить скарги на суддю
Джерело:Вища рада правосуддя
На Закарпатті суд виніс вирок трьом неповнолітнім ґвалтівникам, які скривдили 14-річну дівчинку. Їм призначили 5 років ув'язнення, однак, з випробувальним терміном у два роки. Таке рішення обурило суспільство. Тепер Вища рада правосуддя перевірить скарги на суддю.
У Вищій раді правосуддя заявили, що перевірять скарги на суддю Воловецького районного суду Закарпатської області у справі щодо зґвалтування неповнолітньої.
Дізнайтеся більше Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: все про вирок, який сколихнув Україну
У Вищій раді правосуддя запевнили, що розділяють занепокоєння громадськості, журналістів та уповноважених осіб органів влади щодо об'єктивності проведеного досудового та судового розслідування у справі, а також щодо справедливості визначеного судом покарання.
Однак, можуть діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Також додали, що ВРП не наділена повноваженням втручатися в розгляд судами судових справ, надавати оцінку наявним у справі доказам, перевіряти у позапроцесуальний спосіб законність та обґрунтованість судових рішень, коментувати їх.
Перевірка законності та обґрунтованості судового рішення належить виключно до компетенції суду вищої інстанції, у даному випадку – апеляційного суду. Наразі вирок суду першої інстанції не набрав законної сили і може бути оскарженим,
– зазначили у Вищій раді правосуддя.
Зауважили, що згідно з повідомленням Офісу генпрокурора, прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку. Водночас ВРП не наділена правом ініціювати питання про відкриття дисциплінарної справи за власною ініціативою за повідомленнями викладеними у ЗМІ про наявність ознак дисциплінарного проступку в діях судді.
"Право на звернення із скаргою про вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарною скаргою) має будь-яка особа", – додали у ВРП.
Зареєстровані скарги про вчинення суддею Воловецького районного суду Закарпатської області Софілканич О. А. дисциплінарного проступку та повідомлення судді про втручання в її діяльність як судді під час здійснення правосуддя, будуть об'єктивно перевірені, їм буде надана відповідна оцінка у визначеному законом порядку,
– підсумували у Вищій раді правосуддя.
Читайте також Пробачення не буде, – батько зґвалтованої на Закарпатті дівчини збирається йти до кінця
Коротко про справу щодо зґвалтування неповнолітньої
- Як повідомили слідчі, у серпні 2021 року троє хлопців запросили до себе дівчину. Всі вони були знайомими, тож 14-річна жертва навіть не підозрювала, що її скривдять. Вона разом зі зловмисниками спустилася до підвалу, де один із них вдарив її у живіт, а інший нахилив її голову та затиснув поміж ніг, щоб вона не опиралася.
- Після цього злочинці роздягли потерпілу та по черзі її ґвалтували. Весь процес вони знімали на телефон.
- Потерпіла упродовж певного часу не розповідала, що з нею сталося. Певні зміни у її поведінці помітила бабуся. Однак, про сам факт зґвалтування їй розповіли поліціянти.
- Дівчинка ж наголосила, що мала приятельські стосунки з хлопцями, які вирішили її потім зґвалтувати. А не розповідала про цей випадок вона тому, що відчувала сором за те, що сталося.
- Трьом обвинуваченим Воловецький районний суд Закарпатської області виніс вирок у вигляді 5 років ув'язнення. Але їх не посадили за ґрати, а призначили випробувальний термін у 2 роки. На таке рішення вплинули позитивні відгуки про них як за місцем проживання, так і в навчальних закладах. Крім того, відсутність судимостей до цього.