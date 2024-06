Мир на пороге новой большой войны: когда Израиль нападет на Ливан и как это повлияет на Ближний Восток

.

24 июня премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что фаза интенсивных боев с ХАМАС в Рафахе наконец-то подходит к завершению. К сожалению, эти слова вовсе не означают, что на Ближнем Востоке наконец воцарится мир. Фактически полицейская операция ЦАХАЛа против городской "герильи" может вскоре смениться на полномасштабную войну в формате "армия на армию".

Новым полем битвы может стать Ливан, а также север Израиля. Страны Запада уже призвали своих граждан срочно покинуть Ливан, а Хезболла призвала всех ливанцев забыть о "парках и пляжах" и готовиться к войне. В то же время в Израиле увеличивают численность войска, перебрасывают в полевые части призывников, которые должны были служить в разведке, ищут варианты, чтобы заставить служить учеников религиозных школ и даже провели новое расследование теракта 42-летней давности.

24 Канал рассказывает о риске новой полномасштабной войны на Ближнем Востоке и отвечает на главные вопросы относительно нее.

Почему война Израиля против Ливана неизбежна

На юге Ливана возникла и возмужала мощная армия – Хезболла, которая исповедует террористические методы и желает смерти Израилю. Переговоры с боевиками пока невозможны (ведь надо было действовать раньше) и от своих целей она не отступится. Конечно, в Хезболле и в дальнейшем хотели бы просто обстреливать Израиль и вести бои малой интенсивности, получая респект от других радикалов. Но сейчас для Израиля это неприемлемо.

Израиль просто не может не начать войну (тем более, что на этот раз США особо не против), поскольку сейчас оказался в заложниках двух факторов.

Первый понятен, это очевидная угроза от Хезболлы.

Со вторым сложнее, ведь речь о политических амбициях "вечного" премьера Нетаньяху. Тот с 2017 года находится под следствием и потеря власти для него может обернуться не только политической пенсией, но и вполне реальным заключением.

Чтобы избежать тюрьмы, политик прибегает к интригам, скандалам и неочевидным союзам с популистами и маргиналами из ультраправого лагеря. Это привело сначала к длительному политическому кризису в Израиле, а затем стало одной из причин ужасной террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Теперь он и его ультраправые союзники берут курс на полномасштабную войну и убеждают своих граждан, что других вариантов просто не существует.



Биньямин Нетаньяху с израильскими военными / Фото Amos Ben-Gershom / GPO

Почему Израиль уже почти никто в мире не поддерживает, даже США

Разве не ХАМАС первым напал на Израиль? Да, это правда. Этого никто не может отрицать, но именно многолетняя политика Нетаньяху и его союзников привела к маргинализации законной власти в Палестине, способствовала образованию политического вакуума в Газе и дала почву для роста популярности ХАМАС.

Годы фактического игнорирования Палестины и палестинцев, маниакальное желание Нетаньяху сохранить личную власть за счет популистских уступок маргиналам еще больше затянули узел палестинской проблемы и сделали невозможным ее мирное решение.

Террористическая атака 7 октября 2023 года дала Нетаньяху "эффект сплочения вокруг флага" и на некоторое время сняла вопрос новых выборов. Но лишь на некоторое время – вскоре протесты в Израиле возобновились: граждане хотят знать, кто виноват в провале силовиков, которые проспали "7 октября", а также хотят дать оценку действиям самого "Биби" (такое прозвище у Нетаньяху в Израиле).

Главный аргумент последнего в свою защиту – пока идет война, выборы и смена власти в стране невозможна. Этот тезис хорошо понимают в Украине, однако ситуации в странах далеко не тождественны.

В интересах Нетаньяху как можно дольше затянуть операцию в Газе. Ради этого политик даже пошел на конфликт чуть ли не со всем цивилизованным миром (и не цивилизованным также), а самое главное – рискнул потерять поддержку и дипломатическое прикрытие своего главного союзника – США.

Получит ли Израиль поддержку от США – большой вопрос / Фото Debbie HIll / AFP

Тем временем вооруженные отряды в Секторе Газа начали "заканчиваться", но только рядовые бойцы и некоторые полевые командиры.

Зато политическое руководство ХАМАС и другие "топы" террористов прекрасно себя чувствуют в Катаре и уже готовятся к возрождению организации, ведь проблем набрать новых рекрутов не будет.

При этом политическое давление на Израиль только усилилось: независимость Палестины начали признавать страны Западной Европы, а повод ордера на арест от МУС для Нетаньяху стал почти реальностью. Поэтому для израильского лидера встал резонный вопрос – что делать дальше?

Впрочем, ответ известен – The Show Must Go On, то есть Израиль должен продолжать воевать. Конечно, это Ближний Восток, а это означает, что повод всегда будет. Более того, после распада "военного кабинета" реальных сдерживающих амбиции Нетаньяху факторов практически не осталось. Так возник и набрал вес вариант с Ливаном.

Второй фронт в Ливане

Не то чтобы этого варианта не было раньше. Еще в октябре 2023 года в Израиле ожидали, что местная террористическая группа Хезболла откроет второй фронт в помощь ХАМАС, но террористы ограничились традиционными для себя уже много лет обстрелами территории северного Израиля, боями диверсионных групп на границе и громкими, но пустыми угрозами своего лидера Хасана Насраллы.

В последующие месяцы ситуация оставалась стабильной: Хезболла запускала ракеты и пыталась завязать стрелковые бои на границе. ЦАХАЛ те ракеты перехватывал ("Железным куполом"), а также наносил ответные удары с помощью своих ракет и артиллерии, Хезболла несла потери и старательно печатала фото новых “мучеников за веру”, а сам Насралла предвещал новые кары "сионистскому образованию".



Хасан Насралла выступает перед толпой сторонников в Бейруте / Фото dpa

Это превратилось в рутину и стало чем-то вроде очередного "обычного дня на Ближнем Востоке".

Почему Хезболла ведет себя как хозяйка в Ливане

Потому что сейчас так и есть. Некогда успешный Ливан – сейчас классический фейл-стейт. В 70-е годы страну поглотил тяжелый политический и этнонациональный кризис, приведший к кровавой гражданской войне, последствия которой не были преодолены и по сей день.

И без того тяжелую ситуацию окончательно добила масштабная катастрофа 2020 года, когда в порту Бейрута взорвался корабль с аммиачной селитрой (принадлежавшей российскому бизнесмену Гречушкину).

Взрыв снес чуть ли не половину города и окончательно уничтожил надежды на возрождение Ливана в обозримом будущем. А еще – окончательно дал волю Хезболле, которая распространила свое влияние с юга страны на весь Ливан. Сейчас боевики этого парамилитарного образования правят бал в Ливане и даже почти открыто завозят оружие через гражданские аэропорты.



Влияние Хезболлы на юге Ливана и в Бейруте (столице) / Карта dni.gov

В настоящее время эта страна является политическим и финансовым банкротом, центральная власть в Ливане номинальная и не контролирует свою территорию. Так, юг Ливана – родина Хезболлы, которая является там фактической властью (с 1992 года официально участвует в выборах) и создала собственное квазигосударство.

А откуда взялась Хезболла и почему именно в Ливане

После создания государства Израиль на территории Палестины местные жители, которые исповедовали ислам, не слишком этому обрадовались, а потому вместе с союзниками из Египта, Сирии и Иордании попытались уничтожить новообразованную страну, но потерпели фиаско.

Следствием поражения 1948 года стала



Палестинские беженцы покидают Галилею, ноябрь 1948 года / Фото Cambridge University Press

Часть палестинцев оказалась в Ливане и компактно заселила юг страны, граничащий с Израилем. Позже арабо-израильские конфликты только увеличивали количество беженцев в Ливане и превратили юг страны в палестинский анклав. Так бывшие лагеря беженцев стали постоянными поселениями, где сейчас живут беженцы из Палестины в 4 или 5 поколении, а в ливанских городах на юге образовались целые районы, которые компактно заселили палестинцы.

Для арабского мира понимание национальности довольно условное – здесь скорее уделяют внимание вопросам веры и приверженности к определенному религиозному течению. В данном случае ливанские палестинцы объединены благодаря их приверженности шиизму. Этот факт открывает путь к активным коллаборациям с другими шиитами, в частности с Ираном и его многочисленными прокси в регионе.Напомним, что шиизм – это ведущее исламское течение в Иране, на нем построена вся концепция действующей власти режима аятолл, а также причудливая конструкция экспорта исламской революции в мире.

После поражения арабских армий в войнах "армия на армию", палестинцы решили перейти к тактике партизанской войны и террористических актов. Сопротивление возглавила Организация освобождения Палестины во главе с Ясиром Арафатом.

Кроме условно регулярных частей ООП, было среди ливанских палестинцев немало и энтузиастов, которые хоть и имели поддержку Арафата, но действовали самостоятельно. На них обратили внимание спецслужбы СССР и Ирана. И если КГБ было далеко, то КСИР (Корпус стражей исламской революции) – совсем рядом, тем более, что среди палестинских партизан было немало шиитов.

Иранцы оказали маргинальным группам финансовую и вооруженную поддержку, провели обучение партизан и обучили их диверсионной работе. Когда в 1982 году началась Первая ливанская война (в Израиле ее называют операция "Мир Галилее") – они были готовы действовать. Да, речь именно о Хезболле.

Операция "Мир Галилее" предусматривала вторжение ЦАХАЛа в Ливан и совместные боевые действия с местными христианскими милициями (так называемыми "фалангистами") против боевиков ООП.

Несмотря на успехи "на земле" и эвакуацию под наблюдением сил ООН большей части войск Арафата, война пошла не по плану, когда силы сопротивления перешли к тактике террора.

14 сентября 1982 года неизвестные убили президента Ливана Башира Жмайеля, а "фалангисты" два дня спустя в знак мести устроили резню в двух лагерях палестинских беженцев (ЦАХАЛ мог ее предупредить, но не вмешался и не остановил союзников).

Кадры десятков убитых гражданских в Сабре и Шатиле показали западные СМИ, и это мгновенно превратило далекую войну против террористов, которые берут заложников на Олимпиаде, убивают гражданских и воруют самолеты, в глазах мира в геноцид мирных палестинцев. Под давлением мировой общественности Израиль вынужден был эвакуировать свое войско. Точнее, большую его часть, но в Ливане осталась большая сеть израильских опорников, также израильские войска продолжали оккупировать ливанские города на юге страны.



Кадры ужасных последствий резни в Ливане / Фото PicturePast

Боевиков ООП в Ливане больше не было, как и организованного сопротивления, зато осталось немало оружия. Арафат не мог забрать его с собой в Тунис, а потому приказал раздать его всем желающим. Таких оказалось немало.

11 ноября 1982 года в городе Тир на базе ЦАХАЛа произошел взрыв, в результате которого погиб 91 человек – 76 израильских военных и 15 задержанных ими ливанцев Ответственность за взрыв взяла на себя до этого неизвестная шиитская милиция под названием Хезболла (в переводе с арабского – партия Аллаха) во главе с тогда 19-летним боевиком Имадом Мугния.

Этот юноша был приближенным к Арафату, по одной из версий, был даже водителем лидера ООП, а впоследствии стал полновесным боевиком-снайпером. После разгрома организованного сопротивления палестинцев ЦАХАЛом Мугния получил ключи от складов с оружием и взрывчаткой и пустился в свободное плавание.Мугния стал лидером боевого крыла организации, а духовным лидером Хезболлы был шиитский богослов Мухаммад Фадлалла.



Имад Мугния / Фото AP

В Израиле в причастность Мугния и какой-то неизвестной тогда еще Хезболлы не поверили, вместо этого провели собственное расследование. Комиссия Меира Зореа пришла к выводу, что причиной трагедии в Тире стал взрыв бытового газа и конструкция здания, которая в лучших традициях киевских застройщиков начала 2000-х годов имела три лишних этажа.

В 2007 году публицист Ронен Бергман в книге "Точка невозврата" опровергнет официальную версию и опубликует свидетельства трех очевидцев трагедии, которые утверждали, что за секунды до взрыва в дом заехала машина "Пежо". На месте взрыва действительно были найдены ее остатки, также было установлено, что она не была приписана к базе и не была на балансе ЦАХАЛ. В "Пежо" были найдены останки, которые не удалось идентифицировать. Возможно, они принадлежали террористам.

К этой теме в Израиле вернулись уже сейчас – новое расследование трагедии теперь уже четко указывает на причастность Хезболлы. Интересно, что

Что касается Хезболлы, то уже в 1983 году она осуществила новые теракты по сценарию "машина со смертниками и взрывчаткой влетает во вражескую военную базу". 17 апреля таким же образом было атаковано американское консульство в Бейруте (63 погибших), 23 октября – базу миротворцев в Бейруте (299 погибших, в частности 241 американский морпех). Хезболла и лично Имад Мугния взяли на себя ответственность за эти теракты, что сделало его террористом №1 в мире и "бен Ладеном до бен Ладена".

Так началась история Хезболлы. Сейчас она признана террористической организацией многими странами мира и даже на уровне Лиги Арабских государств. Однако это никак не помешало в 2012 году интервью лидера Хезболлы Насраллы Джулиану Ассанжу, на площадке Маргариты Симоньян Russia Today, а самое главное – сотрудничеству Хезболлы с Россией, КНДР и Ираном.

Чем является Хезболла сейчас

Сейчас Хезболла – это прямые иранские прокси, как и ХАМАС, но в отличие от последних Хезболла – это полноценная армия.



Бойцы Хезболлы в Ливане / Фото AP

Под наблюдением КСИР Хезболла превратилась в грозную силу:

насчитывает десятки тысяч бойцов (оценки варьируются от 20 до 100 тысяч человек, вероятно – все же 30 000, но потенциально Хезболла может привлечь в свои ряды дополнительно тысячи "ополченцев"),

имеет собственную артиллерию, легкую бронированную технику (российскую, привет из Сирии), ракеты (более 100 тысяч), аэродромы, беспилотники, собственных спецназовцев, широкую сеть опорников, бункеров и подземных тоннелей (в этом помогли друзья из КНДР).

А главное – широкую поддержку не только Ирана и других его прокси (в Сирии, Ираке или Йемене), но и среди других исламских фундаменталистов (талибов и кавказских боевиков из контролируемых Россией национальных анклавов).

За почти 40 лет существования, задачи Хезболлы не изменились – это ликвидация государства Израиль (желательно – путем геноцида евреев, христиан и других) и образование теократического палестинского государства. Этой идее подчинена вся деятельность Хезболлы, других глобальных планов она не имеет. Несмотря на многочисленные теракты и регулярные обстрелы израильской территории к реализации своей главной задачи Хезболла точно не приблизилась.

Не приблизился к ее уничтожению и Израиль, хотя и делал многочисленные вооруженные интервенции в Ливан (среди них – Вторая ливанская или "Июльская война" 2006 года) и регулярно отвечал на обстрелы в соответствии со старым принципом "око за око". Теперь мы стоим на пороге Третьей ливанской.

Какой может быть Третья ливанская для Израиля и всего мира

На это трудно ответить. Но это точно не будет легкой прогулкой для ЦАХАЛа – армия Израиля имеет репутацию мощной силы, но боевые действия в Секторе Газа показали, что проблем там хватает. ЦАХАЛ в боях против вооруженных отрядов понес большие потери (в частности, от "дружественного огня"), сделал немало ошибок и допустил чрезвычайно большие "сопутствующие" потери среди гражданского населения (пусть оно ненавидит Израиль, но международное гуманитарное право и Женевские конвенции на его стороне).

В случае вторжения в Ливан эти истории неуспеха могут повториться с той разницей, что воевать придется сначала в горах, а только потом заходить в поселения. И не против "ребят в тапках", а против хорошо вышколенной армии с артиллерией, минометами и ракетами. Тоннели и бункеры у Хезболлы еще масштабнее бункеров ХАМАС, а способность их оборонять и наносить ответные удары – выше. Выше и количество воинов.

Кроме того, на вооружении Хезболлы собственный авиапарк беспилотников – боевики очень активно следили за войной в Украине, а еще имели под боком "иранских друзей". Поэтому в случае начала наступления ЦАХАЛа, на танки и другую технику начнут охотиться FPV-дроны, а по тылам и израильской гражданской инфраструктуре полетят аналоги "Шахедов" и других крылатых камикадзе.



Боевики Хезболлы на тренировке на юге Ливана в мае 2023 года / Фото Хассан Аммар / AP

В Хезболле пафосно заявляют, что имеют большой список целей в Израиле, а в самом Израиле предполагают, что это может быть, например, ядерный центр в пустыне Негев в Димоне или другие объекты критической инфраструктуры (война в Украине доказала, что такие удары эффективны).

На этом фоне довольно контроверсионно выглядит информация израильских СМИ, что Украина с 2022 года предлагала Израилю начать сотрудничество в области БПЛА, однако столкнулась с показным игнорированием со стороны местной власти, которая до сих пор не созрела до того, чтобы пригласить даже украинского военного атташе. А теперь за эту стратегическую ошибку может заплатить кровью.

Кроме беспилотников Хезболла накопила более 100 000 ракет, в основном к РСЗО, но имеет и более мощные (говорится об иранских ракетах Зильзаль-2, способных преодолевать более 200 километров до цели, их у террористов более 30). Всем этим добром Насралла уже угрожает, например, Кипру как потенциальному авиалогистическому хабу Израиля и его союзников.

Эти слова вызвали гнев в США и ЕС (Кипр, напомним, является членом ЕС, но не является членом НАТО). Министр обороны США Ллойд Остин угрожал Хезболле ужасными последствиями, но при этом также говорил своему израильскому коллеге Галанту о разрушительном эффекте для обеих сторон конфликта. И все же совсем против операции ЦАХАЛа американцы не возражают и даже готовы увеличить поставки оружия союзнику.

Союзники обещают не бросить на произвол судьбы и Хезболлу – афганские талибы уже просят Иран пропустить их в Ливан воевать против Израиля. Готовы активизироваться йеменские хуситы и сирийцы с иракцами (там также есть прокси Ирана). Наконец и сам Иран может отойти от политики войны с Израилем чужими руками и открыть новую главу истории войны на Ближнем Востоке.

Переговоры об этом сейчас открыто происходят в Багдаде, так же открыто (почти) происходит переброска оружия и боеприпасов для Хезболлы через международный аэропорт Бейрута, который превратился в военный хаб. На фоне этого государства не только Запада, а уже даже и Россия, призвали своих граждан покинуть Ливан и не искать новых приключений в нем.

Всей этой конструкции не хватает только маленькой искры, а бикфордов шнур и немало взрывчатки уже давно подключены и ждут.